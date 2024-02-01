春節檔電影預售開啟　總票房有望超60億元

中評社北京2月1日電／據證券日報報導，1月31日，2024年春節檔新片預售正式開啟，這意味著春節檔片方宣發戰也進入“衝刺”階段。



春節檔是全年最大的檔期，是出品、發行、影院各方重點展開競爭的節點。國泰君安研報顯示，2021年至2023年春節檔影片實際上映時間為6天，但貢獻的票房占全年比例超過12%，且自2014年開始占比連續提升。



同時，春節檔以2%至3%的全年電影場次占比貢獻了超過10%的觀影人次占比，並且場均人次是全年平均水平的5倍左右。春節檔的表現直接關係到全年票房成績，對於出品方和發行方而言，內地影史票房前十的影片中，6部出自春節檔，“得春節檔得天下”。



截至1月30日，今年春節檔已經有9部影片定檔，其中8部將於大年初一上映。燈塔專業版數據顯示，“想看”排名前三的電影分別是《熱辣滾燙》《熊出沒·逆轉時空》和《飛馳人生2》，累計想看人數分別為44萬、34.8萬、31.2萬。



從預售情況來看，燈塔專業版數據顯示，截至1月31日17時，預售總票房超3000萬元（含點映）。《第二十條》《熱辣滾燙》《飛馳人生2》暫居春節檔預售票房榜前三位，預售票房均超過900萬元。



業內普遍預計，今年春節檔票房收入有望超過60億元。值得一提的是，2023年春節檔總票房收入60.4億元。



“過年看電影已經成為不少年輕人的‘新年俗’，綜合來看今年春節檔票房總收入有望超60億元。”聚影匯創始人朱玉卿在接受《證券日報》記者採訪時表示，其中《熱辣滾燙》《飛馳人生2》和《熊出沒·逆轉時空》有較強的觀眾基礎。



光大證券在研報中用量價拆解法和影片票房加總法對票房情況進行預估，綜合結論認為，2024年春節檔票房有望突破60億元。

