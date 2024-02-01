經營性物業貸款新規出台釋放了什麼信號？

2024年1月20日市民走向上海市普陀區一家購物中心。（新華社記者方喆 攝） 中評社北京2月1日電／據新華社報導，近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局聯合推出經營性物業貸款新規，細化了經營性物業貸款的管理口徑、期限、額度、用途等要求。這一新規發布釋放了什麼信號？又將對房地產企業帶來哪些影響？



目前，大型房企多持有一些優質的經營性物業資產，如商業綜合體、購物中心、寫字樓等。但受制於此前監管規定，這些能夠產生持續現金流收益的經營性物業資產，可獲得的抵押貸款規模有限，且不能用於償還房企債務。



為充分發揮經營性物業貸款作用、滿足房地產企業合理融資需求，中國人民銀行、國家金融監督管理總局1月24日聯合印發《關於做好經營性物業貸款管理的通知》，對經營性物業貸款的用途範圍、貸款期限等方面進行了明確，指導商業銀行依法合規開展相關業務。



通知明確，經營性物業貸款既可用於承貸物業在經營期間的經營性資金需求，也可用於置換借款人為建設或購置該物業形成的貸款、股東借款等，但不得用於購地、新建項目或其他限制性領域。經營性物業貸款期限一般不超過10年，最長不得超過15年，且貸款到期日應早於承貸物業產權證到期日至少5年。



經營性物業貸款是商業銀行現有的一類貸款品種，其借款人可以為房地產開發企業。業內人士認為，相比於項目建設階段發放的房地產開發貸款，經營性物業貸款額度較高、期限較長，且用途相對靈活。



“開發貸款期限基本上是2年至3年，隨著如今房地產市場變化、銷售周期拉長，房企更需要長期平穩的資金支持。”一位房企負責人告訴記者，一些經營良好的物業資產擁有持續的現金流收益，有可能和銀行商定較低的貸款利率。



在滿足房企合理融資需求的同時，該政策出台有利於房企盤活存量資產。中國人民銀行行長潘功勝表示，出台完善經營性物業貸款的有關政策，旨在支持優質房企盤活存量資產，擴大資金使用範圍，改善流動性狀況。

