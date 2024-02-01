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寧夏農墾集團有限公司原黨委書記張戈被查
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2024-02-01 18:34:12
中評社北京2月1日電／據寧夏回族自治區紀委監委消息：寧夏農墾集團有限公司原黨委書記、董事長張戈涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。
（來源：中央紀委國家監委網站）
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