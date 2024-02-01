試驗證明我國深部砂岩咸水層可封存二氧化碳

中評社北京2月1日電／據科技日報報導，31日，記者從黑龍江省生態地質調查研究院獲悉，該院教授級高工馬永法研究團隊負責實施的鬆遼盆地林甸地區深部咸水層CO2地質封存項目取得階段性進展：該院首次開展深部砂岩咸水層CO2—水混合溶解注入試驗，證明深部咸水層CO2地質封存可注入性良好，單井注入流量超24.3立方米／小時。



當前，在無法完全放棄化石能源背景下，碳捕集利用與封存技術作為碳中和技術不可或缺的部分，被認為是實現《巴黎協定》溫控目標和我國碳中和目標的關鍵手段和托底保障。



為強化科技創新在減碳控碳中的支撐引領作用，黑龍江省地質礦產局組織開展鬆遼盆地林甸地區深部咸水層CO2地質封存潛力和先導注入試驗研究項目，黑龍江省生態地質調查研究院負責實施。



經過長時間探索研究，馬永法團隊構建了鬆遼盆地林甸地區深部砂岩咸水層CO2地質封存適宜性評價體系並開展評價工作，在國內首次利用地熱井資料評價了鬆遼盆地林甸地區深部砂岩咸水層CO2地質封存潛力：其理論封存量為478.91億噸，有效封存量為11.49億噸，其二級構造單元均較適宜開展CO2封存。



此前，冰島首次開展了玄武岩CO2—水混合溶解注入封存試驗。監測表明，混合溶解注入可大大加速CO2、水與儲層岩石反應生成礦物的時間，保證CO2更安全地封存於地下。基於此，馬永法團隊搭建現場注入平台，率先探索在深部砂岩咸水層開展CO2—水混合溶解注入試驗。



“隨著深部咸水層CO2地質封存技術的日趨成熟，可將深部咸水層變為封存CO2的地質儲庫。”馬永法說，這些地質儲庫具有穩定的地質特徵和封存能力，能安全地長期儲存CO2，減少排放和環境污染。



（來源：科技日報）