邱世卿析陸改M503：壓縮台灣戰略空間

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月2日電（記者 方敬為）針對中國大陸調整M503航線，迫近“海峽中線”，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，從法理以及管轄權的角度來說，陸方的舉動儘管有爭議，但台灣乃至於美國都無從置喙，此舉一方面能紓解大陸空中交通繁忙的問題，另在政治與軍事層面上，則有改變台海現狀、壓縮台灣戰略空間的效果，陸方對外展現兩岸事務的話語權。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



大陸民航局日前宣布1日起調整M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，後續還將啟用W122、W123銜接航線，由西向東運行，引起台灣當局抗議反對。



邱世卿表示，M503航線從2015年規劃迄今已有很長一段時間。當初在M503航線的問題上，兩岸之間因為有九二共識，所以抱持的態度是處理爭議，儘量溝通為主。當時，大陸為了表達善意，M503航線只開放北往南，橫向聯絡的航路暫時不啟用，但時至今日，基於飛航安全考量，M503的調整確實有其必要性。

