中評關注：台中連獲利多　盧秀燕成綠假想敵

台中市選後連獲建設大利多，市長盧秀燕欣喜。（中評社 資料照） 中評社台中2月2日電（記者 方敬為）台中市在大選過後連續有重大建設獲得民進黨政府核定，選後還有大利多，過去少見，觀察原因，主要與這次“立委”選舉綠營在台中慘遭滑鐵盧有關，由於國民黨市長盧秀燕領軍，強力抨擊官方阻礙台中建設、多數綠委無作為，讓民進黨政府選後必須出手“修補”，相關現象或也代表綠營將盧秀燕視為未來可能的假想敵，要減少盧秀燕殺球的機會。



盧秀燕1月30日主持市政會議對外宣布好消息，台中市包括捷運藍線綜合規劃案、海線雙軌可行評估案、市政路延伸第二期工程等三大建設都獲官方核定，取得重大進展，她並感謝“中央政府”傾聽民意，在春節前夕給台中市民一份大禮。



上述三大建設在大選期間都成為藍綠選戰議題，尤其是捷運藍線，台中市政府將捷運藍線綜合規劃案送交“行政院”，超過半年遲未獲核定，比台中市晚送件的高雄捷運黃線卻先核定並且開工，盧秀燕批評，占席次多數的民進黨“立委”沒有爭取，藍營選將並全面以“綠委卡捷運”作為選戰主軸，最終大獲全勝，台中“立委”藍綠版圖由2比6翻轉成6比2。



選舉期間，捷運藍線行經的選區，現任綠委都被貼上阻擋捷運建設的標籤，包括第一選區“立法院副院長”蔡其昌、第二選區林靜儀、第四選區張廖萬堅、第五選區莊敬程、第六選區黃國書，只有蔡其昌挺過這波攻勢，其他4個選區都由藍營勝出。

