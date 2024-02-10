中評鏡頭：在北京趕集 體驗生活煙火氣

一進入西大集，人群熙熙攘攘，手裡都拎著不少年貨。（中評社 蔣婷攝） 中評社北京2月10日電（實習記者 蔣婷）趕集是一種民間的風俗，具有非常悠久的歷史。在偏遠地區，買賣貨物有一定地點、日期，到時商販、居民都趕往交易，稱為“趕集”。趕集作為一種貿易組織形式，原本是為了方便農村各類物品交換而存在的，而對於城市年輕人來說，農村大集意味著新奇有趣的體驗、樸實無華的人情味和濃濃煙火氣。不僅僅是對“年味”的一種追求，更是對“家鄉”和“童年”等的流連。



記者日前來到位於北京市昌平區沙河大橋西側的昌平沙河大集，切實地感受到生活“煙火氣”。昌平沙河大集的開集時間是每周三、周六、周日早上十點到下午四點。



目前北京正在開展的大集非常多，基本每個區都有一到兩個大集可供附近居民前往。比如朝陽區有朝陽立水橋大集，位於朝陽立水橋，每天早上五點到下午四點左右結束；通州區有通州台湖大集，位於通州區通州星湖工業區東，農曆逢二、五、七、十開集，早上五點到到下午三點左右結束；延慶區有延慶永寧大集，位於延慶區拱辰街12號，一般是早上起點到下午七點結束；房山區有房山大韓繼大集，位於房山房易路與大韓路交叉口，開集時間是周六日；大興區有大興大狼垡大集，位於大興區魏善莊大狼垡，開集時間是每周一三六的下午；順義區有順義高麗營大集，位於順義高白路瑞福賓館東北側約60米，開集時間在每周六上午。

