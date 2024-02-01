蔡英文恭賀韓江　期待未來朝野良性溝通

蔡英文晚間臉書發文恭賀韓國瑜與江啟臣。（取自蔡英文臉書） 中評社台北2月1日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天選出中國國民黨“立委”韓國瑜、江啟臣為正副院長。蔡英文晚間臉書發文恭喜韓、江兩人。她並說，更期盼未來的新“國會”能夠不分朝野黨派，以良性溝通，以理性監督，繼續推動各項對“國家”有利、對人民有益的法案與預算，讓台灣在既有的基礎上持續向前進。



蔡英文說，今天，第11屆“立法委員”展開任期，她要恭喜所有宣誓就職的“立委”，謝謝第10屆“立委”的付出，也恭賀新任韓國瑜院長和 江啟臣副院長。



她也要感謝游錫堃前院長、蔡其昌前副院長，在過去幾年，攜手帶領“國會”，無論是對內的議事運作，和對外的“國會”外交，無不盡心盡力，透過石磨心的協商對話，通過各項法案及建設預算，讓“國家”持續進步。我們不只讓“國會”更加公開透明，也讓國際上的民主夥伴，看見台灣守護民主自由的決心。



蔡英文指出，她要特別感謝游錫堃一路走來，為台灣民主的貢獻。特別是，在她邁入第二任“總統”任期之際，游願意挺身而出，站在“國會”折衝的第一線，協助讓執政團隊的各項政策，能夠通過“國會”的監督來順利推動。謝謝游院長這四年的付出，台灣這幾年的進步，每一步都有游院長努力的足跡。



她更期盼未來的新“國會”能夠不分朝野黨派，以良性溝通，以理性監督，繼續推動各項對“國家”有利、對人民有益的法案與預算，讓台灣在既有的基礎上持續向前進。