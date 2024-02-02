中國已進入高質量發展階段，加快傳統產業轉型升級必須以高質量發展為導向，牢牢扭住自主創新這個“牛鼻子”，形成較為完善的產業鏈和產業集群。 中評社北京2月2日電／中央經濟工作會議指出，“廣泛應用數智技術、綠色技術，加快傳統產業轉型升級”。這是中國主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革、鞏固擴大現代化產業體系基底的需要，關係現代化產業體系建設全局。



深刻認識重要意義



經濟日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、工業經濟研究所副所長張其仔文章分析，從結構上看，現代化產業體系包括傳統產業、新興產業、未來產業等，它們各有其特性，相互之間的關係也十分密切。傳統產業種類多、體量大、市場廣、產值高，是現代化產業體系的基底，在產業鏈供應鏈中扮演著不可或缺的關鍵角色。離開傳統產業，很多新興產業、未來產業就不能完全循環起來，甚至會出現“斷鏈”現象。從發達國家的產業結構演變規律看，一些國家沒有處理好傳統產業與新興產業的關係，出現了產業空心化等問題，對經濟增長影響較大。從實踐情況看，若傳統產業不能實現轉型升級，就會導致其國際競爭力下降，引發整體外遷或部分外遷，造成研發與製造環節脫節。離開了傳統產業的轉型升級，加快建設自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系也就無從談起。



現代化產業體系的構建不能脫離社會需求。加快傳統產業轉型升級有助於擴大國內需求。傳統產業是重要的就業渠道，加快傳統產業轉型升級有利於穩就業、穩定居民收入預期、提升居民消費信心。居民需求既包括基本需求，也包括改善型需求、升級型需求。當前中國擴大內需，既要鞏固拓展基本需求，也要不斷擴大改善型需求、升級型需求。傳統產業不但是滿足居民基本需求的主體部分，而且通過轉型升級也有利於擴大改善型需求、升級型需求。還要看到，新興產業、未來產業的發展既受供給側因素如科學技術進步的影響，也受需求側的制約。加快傳統產業轉型升級可以不斷鞏固中國超大規模市場應用場景豐富的優勢，擴大對新興產業、未來產業的需求，進一步激勵科技進步、技術成果轉化、企業創新。



傳統產業是中國參與國際競爭、開展全球產業鏈供應鏈合作的基本盤。近年來，隨著國內勞動力、資源環境等要素成本普遍上升，一些勞動密集型和資源密集型產業向東南亞、南亞等地轉移。同時，發達國家推動全球產業鏈布局重構，通過加大研發投入、出台優惠政策等方式吸引產業鏈高端環節回流。加快傳統產業轉型升級是應對這些挑戰的需要。



以高質量發展為導向



文章指出，中國已進入高質量發展階段，加快傳統產業轉型升級必須以高質量發展為導向，牢牢扭住自主創新這個“牛鼻子”，在鞏固存量、拓展增量、延伸產業鏈、提高附加值上下功夫，形成較為完善的產業鏈和產業集群，推動傳統產業邁向高端化、智能化、綠色化、融合化。



其一，推動傳統產業向高端化邁進。從附加值率上看，就是要強化傳統產業嵌入全球價值鏈各環節的增值能力，以實現在全球價值鏈上的地位提升，增加出口產品的附加值率。從結構上看，就是要增強重點環節和核心部件的國內自給率，不斷提升中國資本品和中間品市場占有率。從質量和產品上看，就是要引導企業圍繞增品種、提品質、創品牌，不斷提升產品、服務的質量水平和層次。要增加高端產品供給，加快產品迭代升級；提高質量管理能力，全面提升產品質量；加快企業品牌、產業品牌、區域品牌建設，打造一批具有國際競爭力的“中國製造”高端品牌。從動力上看，就是要轉向創新驅動，推動傳統製造業優勢領域鍛長板，推進強鏈延鏈補鏈，加強新技術新產品創新迭代，聚焦消費升級需求和薄弱環節，大力開發新產品，在基礎零部件、基礎元器件、基礎材料、基礎軟件、基礎工藝和產業技術基礎等領域，加快攻關突破和產業化應用。



其二，推動傳統產業向智能化邁進。要順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，把握數字化、網絡化、智能化方向，加快人工智能、大數據、雲計算、5G、物聯網等信息技術與傳統產業的深度融合。要提升研發、設計、生產、企業管理等各環節的數字化水平，推動數字化設計、數字化控制、數字化管理、數字化服務的發展，節省設計和生產成本。要通過應用網絡技術，實現網絡協同設計、遠程設計，實現生產製造過程的信息共享、企業設備的監控和運維，提高產品、管理和服務的精準性、協同性，推動工業互聯網與重點產業鏈協同發展，建設智慧供應鏈。要大力發展智能產品、智能製造裝備、智能工廠，在重點行業推動人工智能規模化應用。通過引入人工智能，實現設計、生產、管理、服務等各個環節決策和執行的敏捷性，縮短設計周期，降低生產成本，化解勞動力成本上升帶來的影響。



其三，推動傳統產業向綠色化邁進。要進一步優化結構，堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發展，推動鋼鐵、石化、化工、建材等重點行業實現節能降碳和綠色轉型，加快綠色能源建設，推動煤炭等化石能源清潔高效利用，提高企業能效水平。推進產業鏈供應鏈全鏈條、產品全生命周期的綠色化，加快建設綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈，推動綠色設計、綠色採購、綠色製造、綠色流通、綠色金融、綠色消費、綠色管理等的發展。



其四，推動傳統產業向融合化邁進。從產業上看，就是要促進傳統製造業與現代服務業融合發展，促進一二三產業融合發展，促進傳統產業與新興產業融合發展，深化業務關聯、鏈條延伸、技術滲透。從資源利用上看，就是要促進行業耦合發展，實現能源資源梯級利用和產業銜接。從要素上看，就是要促進新型要素與傳統要素有機融合，促進新模式和新業態的發展。

