扎實推進金融強國建設

中評社北京2月2日電／2023年10月召開的中央金融工作會議強調，堅定不移走中國特色金融發展之路，並提出了加快建設金融強國的戰略目標。2024年1月，習近平總書記在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上發表重要講話，深刻闡釋了金融強國的豐富內涵，明確了堅定不移走中國特色金融發展之路的方向。金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，加快建設金融強國是全面建設社會主義現代化國家的內在要求和必然選擇。



1.金融強國是金融硬實力和金融軟實力的集成



光明日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員，財經戰略研究院院長何德旭、中國社會科學院金融研究所黨委書記龔雲、中國社會科學院金融研究所研究員鄭聯盛文章表示，習近平總書記指出，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素。一般地，金融強國是指一個國家的金融體系具有高效資源配置機制和全球金融資源鏈接能力與系統影響力，在金融領域的硬實力和軟實力都十分突出且具有全球引領性。



金融體系是以資本為核心要素的資源配置體系，是一個融合貨幣、基礎設施、金融機構、金融市場、產品與服務以及制度規則等的複雜系統。理論上，作為金融強國，要擁有強大的主權信用和貨幣，擁有具有高度鏈接能力的金融基礎設施，擁有具備全球影響力的金融機構、強大的金融市場、多樣化的金融產品和服務。最典型的表現就是擁有承擔全球支付清算功能的基礎設施、較多的全球系統重要性金融機構、具有全球影響力的國際金融中心和國際化的金融資源配置機制。擁有全球普遍接受且廣泛使用的金融基礎設施、擁有系統影響力的國際金融中心並發揮全球資源配置功能，是金融強國最重要的硬實力。



在軟實力方面，金融強國主要體現為一個國家在全球金融體系中的國際影響力和金融創新能力。國際影響力主要體現為金融強國在國際貨幣體系、金融市場和國際金融事務中的地位和作用，能實質性影響國際貿易、國際投資和資本流動格局，同時能在國際金融組織運作、全球金融規則制定、國際金融監管實施、宏觀經濟政策協調和重大金融風險應對中起到引領作用。金融創新能力主要體現在金融產品和服務創新能力、科技應用能力和現代化金融風險管理能力等方面，比如在數字經濟時代，金融強國在大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等新興金融科技領域處於全球領先地位。強大的金融人才隊伍是金融創新能力的重要支撐。完善的金融制度、法律、監管和規則標準等是軟實力的重要表現，是決定金融國際競爭力和規則影響力的核心要素。



金融體系是以資本為要素、以金融市場為依托、以資源配置為核心功能、以資本流動為內外交互機制的複雜系統。提升金融硬實力和軟實力，均要服務於金融高質量發展，要能有效發揮金融部門交易促進、信用轉換、風險管理和政策傳導等基礎功能，有效發揮金融市場帶動各類生產要素集聚配置的紐帶功能，以及有效鏈接內外兩個市場、統籌內外兩種資源的融合功能。為此，要堅持走中國特色金融發展之路，秉持問題導向和開放思維，著力提升中國的金融硬實力和軟實力。



2.加快建設金融強國已具有堅實基礎



文章介紹，在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記提出了金融強國應當具備的一系列關鍵核心金融要素，即“擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍”。金融強國“六個強大”的內涵界定，指明了由金融大國邁向金融強國的目標方向和實踐路徑。黨的十八大以來，在以習近平為核心的黨中央的堅強領導下，中國在以下六大領域的發展取得積極成效，為建設金融強國奠定了堅實基礎。



人民幣國際地位不斷提升。國家主權信用是貨幣發行的基礎，一國綜合實力的強弱，主權信用的高低，決定了這個國家貨幣競爭力的強弱。國際貨幣基金組織在決定一種貨幣是否納入其特別提款權的貨幣籃子時，主要考慮兩個標準：一是該貨幣在國際貿易中的地位和作用，二是該貨幣是否為廣泛使用之貨幣。基於中國強大的經濟實力和人民幣在貿易金融領域中的廣泛使用水平，人民幣於2016年加入國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子，以10.92%的權重成為第三大貨幣，2022年進一步上調至12.28%。同時，人民幣在全球跨境支付結算中的占比也持續提升。



現代中央銀行建設取得積極成效。現代中央銀行制度是現代貨幣政策框架、金融基礎設施服務體系、系統性金融風險防控體系和國際金融協調合作治理機制的總和。中國現代中央銀行建設著力於實現幣值穩定、充分就業、金融穩定、國際收支平衡等四大任務。黨的十八大以來，中國整體保持物價穩定和人民幣幣值相對穩定，國際收支基本面持續穩固。改革開放以來，中國金融體系整體保持穩定，沒有發生過系統性金融風險。在黨中央堅強領導下，人民銀行逐步成為具有較強市場公信力和國際影響力的現代中央銀行。



金融機構不斷發展壯大。資金融通是金融的基礎功能，資源配置是金融體系的核心功能，而金融機構是實現資金融通和資源配置功能的核心中介。以銀行業為例，中國擁有全球第一大銀行業。2016年底，中國銀行業超越歐元區，成為全球第一大銀行業，其後中國銀行業全球第一的地位不斷得到鞏固。2023年3季度末，中國銀行業資產規模約為409.8萬億元。2023年11月金融穩定委員會公布2023年全球系統重要性銀行29家名單中，中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行位列其中。近年來，中國全球系統重要性銀行平均得分不斷提升。



國際金融中心地位總體增強。資源配置能力的關鍵表現就是市場功能、定價權力、資源調撥與要素集聚等能力的強弱水平，以金融市場和金融中心為代表的資源配置能力強是金融強國的基礎性表現。金融強國無不擁有具有全球影響力的國際金融中心和相應的國際金融市場。根據英國智庫Z/Yen集團全球金融中心2023年第34期指數排名，中國香港（第4位）、上海（第7位）、深圳（第12位）和北京（第13位）入選全球前20大金融中心，這體現了中國國際金融中心地位的不斷增強。2023年中央金融工作會議進一步強調，要增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位。

