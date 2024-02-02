不斷推進數智技術與製造業深度融合

中評社北京2月2日電／2023年12月，世界經濟論壇（WEF）公布最新一批“燈塔工廠”名單，全球燈塔網絡新增21家製造業“燈塔工廠”和4家“可持續燈塔”。這些新晉工廠分別來自中國、德國、印度、沙特阿拉伯、韓國、泰國、土耳其和美國8個國家，其中位於中國的工廠有13家，占比過半。自2018年首次評選至今，全球“燈塔工廠”已累計達153家，位於中國的工廠數量達63家。“燈塔工廠”項目旨在尋找製造業數字化轉型的典範，入選工廠均為有榜樣意義的“數字化製造”和“全球化4.0”的創新示範者。越來越多中國工廠入選“燈塔工廠”，是中國製造業搶占高質量發展新高地的縮影。



光明日報發表溫州大學商學院甌江特聘教授、中國人民大學世界經濟研究中心研究員黃劍文章表示，中央經濟工作會議強調，廣泛應用數智技術、綠色技術，加快傳統產業轉型升級。構建新發展格局、促進經濟高質量發展有賴於數智技術與製造業深度融合，從而實現產業報國、實業興邦。



從全球範圍看，數字經濟正在成為農業經濟、工業經濟之後引領全球新一輪技術革命的新經濟業態。發展數字經濟的核心在於通過數智技術促進數字產業化、產業數字化、技術智能化三重目標的實現。通過計算機、互聯網、物聯網將需求、供給、政府調控政策、國內外市場等影響經濟增長的多重因素進行有機聯繫，形成經濟有機系統，特別是推進數智技術與製造業深度融合，從而提升效率、節約資源、優化要素配置，促進經濟高質量發展，推動共同富裕和中國式現代化進程。



文章認為，中國式現代化的實現必須以堅實的產業基礎形成支撐，因而需要以發展新質生產力作為壯大產業的核心驅動力。戰略性新興產業和未來產業主要集中於製造業，包括新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保、航空航天、海洋裝備等。我國國情決定了製造業是產業核心，以此促進農業現代化、帶動服務業現代化，而數智技術正是發展新質生產力、培育和壯大戰略性新興產業以及未來產業的核心驅動力。為此，中國已系統規劃了製造業優化升級的方向和路徑，凸顯了數智技術與製造業深度融合的緊迫性。



數智技術包括數字技術和智能技術的交叉應用，兩者交叉運用能夠以大數據、物聯網、人工智能技術為工具或載體，驅動企業供應鏈、生產運行、客戶服務模式的轉型或重構，從而節約資源、提升效率、降低成本、對接市場，促進產業優化升級、經濟高質量及可持續發展，服務於共同富裕和中國式現代化目標的實現。數智技術與製造業的深度融合是系統、長期工程，需要企業主導、消費者參與、政府調控引導形成合力，才能穩步推進。



文章指出，製造型企業是推進數智技術運用的主體。一方面，企業需要加深對數智化轉型的認識，包括數字經濟本質、市場環境變化、新業態不斷湧現、數智化技術革命趨勢等；另一方面，企業需要加大數智技術的吸收和研發力度，特別是在運用市場需求信息數據、企業內部生產運營管理兩方面加強數智化技術深度融合，從而緊密對接市場需求、有效降低企業成本、提升企業經營效率。



隨著生產力不斷發展，市場競爭日趨激烈，企業生產必須以消費者需求為中心，產品、服務需要滿足消費者的不同偏好，匹配消費者的購買欲望和購買能力。消費者的積極參與成為企業推進數智技術與製造業深度融合的源泉，平台經濟、電子商務在我國的蓬勃發展正是對此的有力證明。加強對平台經濟、電子商務的宣傳和推廣，有利於形成企業推進數智技術與製造業深度融合的消費情境。





