開辟智能網聯汽車產業賽道

中評社北京2月2日電／工業和信息化部、公安部等5部門前不久印發《關於開展智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點工作的通知》，提出智能網聯汽車“車路雲一體化”協同發展的系列政策舉措。作為實現汽車產業轉型升級的重要路徑，優化智能網聯汽車各項功能配套，對“以點帶面”培育經濟增長新動能、促進細分行業可持續發展、加速場景應用迭代具有關鍵作用。



經濟日報發表國家信息中心經濟預測部研究員魏琪嘉文章分析，從技術與行業發展趨勢看，智能網聯汽車是數字技術與實體經濟深度融合的必然結果。隨著新一代信息技術更加成熟完善，智能網聯汽車的應用場景也在不斷豐富，加之需求多樣化、個性化、品質化趨勢明顯，諸多因素叠加催生了行業發展強勁動力。全球汽車產業也在發生日新月異的變化，智能網聯汽車產業的成熟度標誌著製造、技術、市場、配套的高水平集成能力，產業化的新賽道已經形成，競爭也是異常激烈。開展規模化示範應用是行業發展的必然趨勢。



從技術經濟角度看，智能網聯汽車實現擴圍提質，受益的不僅僅是行業本身，帶動的將是一片“產業生態”。聚焦智能網聯汽車產業展開建鏈、強鏈，也有利於形成相應的產業集群，細分領域涉及軟件算法、環境感知、通信網絡等。在具體路徑上推動“車路雲一體化”，實現了技術、基礎設施、銷售三方面的良性互動。基礎設施完善，技術就能不斷在場景中應用，產品的精細化、精益化程度不斷提高，適銷對路之後一定是銷售的穩健增長。此外，汽車產業已處於較為成熟的發展階段，產業基礎良好，產業鏈供應鏈相對完善，汽車產業集群、技術創新、產業生態培育都具有較強的優勢，在此基礎上推進智能網聯汽車發展具備良好的條件。



文章認為，推動智能網聯汽車產業化深入發展，培育產業發展新賽道，是一項系統工程，涉及多個環節，是技術、經濟、管理等多方面因素的統籌整合，還需要更加系統的舉措加以輔助，其目的在於把資源、要素整合起來，提升行業的競爭力。



文章提出，把“車路雲一體化”做實做細。智能網聯汽車終歸是要服務大眾需求，配套完善、便於普及也是行業發展所必需的。當前“車路雲一體化”還整體處於“概念”階段，還要向實操方向不斷深化，讓預期的場景和消費升級扎扎實實結合起來，智能網聯汽車產業化才有更為堅實的需求基礎。除了在各類軟硬件上做好配套之外，標準和測試評價體系的完善也至關重要。完善“車路雲一體化”全流程標準體系，把標準體系建設、測評體系建設以及場景數據庫建設有機結合起來，“車路雲一體化”可持續發展就有了更多的支撐。

