美副卿：很清楚韓涉美限購關鍵材料的關切

中評社香港2月1日電／正在韓國訪問的美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿何塞·費爾南德斯1日表示，美方非常清楚韓方涉及《通脹削減法》中“敏感外國實體”（FEOC）規定的關切，並將對此予以重視。



韓聯社報導，費爾南德斯當天在首爾美國駐韓大使館與媒體記者們座談時作出上述表述。若要在美國獲得電動汽車補貼，有關企業從今年起不得自敏感外國實體獲供電池零部件，從2025年起不得自敏感外國實體獲供用於製造電池的關鍵礦物。根據美方規定，在華企業事實上全部被列為敏感外國實體，導致韓國汽車和電池廠商陷入困境。因此韓國有關業界和政府日前向美國政府提交意見書，對美方舉措表示關切。



費爾南德斯對此表示，韓國政府和企業向美方很明確地反映了自身關切。他強調推動關鍵礦物供應鏈多邊化的必要性，稱美方將與韓國等夥伴就有關問題保持溝通。他表示，關鍵礦物供應鏈多邊化是可以做到的任務，也是美國政府面臨的當務之急，並強調核心原材料供應鏈不能依賴於一兩個國家來運轉。



費爾南德斯還重申美國對華“去風險”而不求“脫鉤”的立場，指出這就是《通脹削減法》等相關法律的宗旨所在。這些法律實施的目標在於“化弱為機”，我認為韓國企業比任何國家的企業都會善用這樣的機會。