就職院長後第一個行程　韓國瑜拜會王金平

韓國瑜、江啟臣等人就職後就先拜會大前輩王金平。（取自洪孟楷臉書） 中評社台北2月1日電（記者 張嘉文）第11屆“立法院正副院長”選舉結果在今天傍晚出爐，由中國國民黨推派的韓國瑜和江啟臣出線，兩人在宣誓就職後，隨即拜會黨籍的前“立法院長”王金平，向王請益“國會”外交、朝野協商等事宜，也展現全黨團結，要找回過往“國會”榮景的決心。



第11屆“立法委員”1日一早就進行報到，歷經一整天的正副院長選舉，各兩輪的投票結果出爐，由國民黨韓國瑜、江啟臣拿下正副院長寶座，旋即也在大法官見證下完成宣誓就職。



而韓國瑜、江啟臣宣誓就職後的第一個行程，就是拜會王金平，向王請益“國會”外交、朝野協商、議事運作等事宜，展現經驗傳承、團結一心的新氣象。



陪同的國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷在臉書表示，行動的“立法院”、人民的“立法院”，為第11屆“立院”開議創下良好典範。他也分享拜會照片，與會者包含韓國瑜、江啟臣外，還有國民黨團總召傅崐萁等人。



據瞭解，韓國瑜、江啟臣和王金平會面的地點，選在王過往擔任院長的辦公室“鎮江會館會客室”，會談時間約進行40分鐘左右。王金平在會中談到“國會”外交，包含和歐盟、日本的互動，更提到日本是數一數二重要的“國家”，他期許韓、江帶領的“國會”，能盡量走出去，讓“中華民國”被世界看見，也提醒國民黨團要更熟稔議事規則，才能應付接下來的“立法院”攻防。