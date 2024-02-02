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徐欣瑩重回“立院”　妙天禪師陪走紅毯
http://www.CRNTT.com   2024-02-02 00:21:25


徐欣瑩（右二）回鍋以國民黨籍參選“立委”當選，陪同走紅毯是妙天禪師（右三）。（中評社 黃筱筠攝）
　　中評社台北2月2日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨天舉行第11屆“立委”報到，陪同回鍋的國民黨“立委”徐欣瑩走紅毯是妙天禪師。

　　第11屆“立委”昨天正式報到，新任“立委”們上午在家人、團隊陪同下，走上紅毯，步入“立法院”。國民黨新竹縣“立委”徐欣瑩現身時，陪同一旁就是前“國會政黨聯盟”主席“妙天禪師”。

　　徐欣瑩昨天亮相時，身旁就是妙天禪師陪同。過去曾擔任第8屆新竹縣“立委”的她，2016年退出國民黨成立“民國黨”，並和親民黨主席宋楚瑜搭檔競選正副“總統”失利後，2018年挑戰新竹縣長選舉再落敗，隔年民國黨併入妙天的“國會政黨聯盟”，徐欣瑩名列不分區第一名，但政黨票僅得4萬多張，無緣進入“國會”。

　　徐欣瑩這次循著國民黨主席朱立倫的同舟計劃重返國民黨，取代原本爭取連任的新竹縣藍委林為洲，再度代表藍營參選，並成功擊敗綠營候選人詹紀緹，重新回鍋“立法院”。

　　徐欣瑩過去被視為“妙天大弟子”，據稱妙天在全台擁30萬信眾，朱立倫2022年延攬徐欣瑩回黨的同時，也邀請妙天以“榮譽黨員”身分回歸。此舉被認為是藍營要爭取妙天信眾選票的計劃之一，甚至一度傳出要讓徐代表藍營爭取新竹市長。

　　悟覺妙天1934年生，曾創立民國黨，2022年回歸國民黨，並主張兩岸應和平共處，並非互相挑釁，居民才能安居樂業。
 


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