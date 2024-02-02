李家超：香港必須居安思危確保經濟持續發展

李家超在香港中華廠商聯合會第43屆會董會就職典禮上致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月2日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超2月1日在出席香港中華廠商聯合會（廠商會）第43屆會董會就職典禮時表示，香港經濟在過去一年穩步發展，但他強調，地緣政治千變萬化，外圍經濟繼續存在變數，香港必須居安思危，全力以赴，確保經濟持續發展。李家超還指出，政府就《基本法》23條立法的公眾諮詢正式展開，很高興中華廠商會及本港主要商會已立刻表態支持政府要盡快就23條立法，他認同聲明所強調，嚴謹而合情合理的法律基礎，是穩定香港社會和營商環境、保護企業權益的“制勝之道”。



李家超在致辭時，首先歡迎廣東省人民政府副省長張新和各位廣東省代表專程來到香港。李家超說，香港和廣東血脈相連，關係一直密不可分。自從國家改革開放以來，很多香港廠家和工商界人士，包括很多廠商會的朋友，都積極在廣東投資興業，為國家發展貢獻所長。“我很高興可以利用這個機會和張新副省長及其他官員代表會面，一同交流大家如何為推動高質量建設粵港澳大灣區，注入更多動能。”



李家超表示，廠商會創立於一九三四年，九十年來不斷推動香港的工商業發展，籌辦不同的展會博覽、組織海內外訪問活動，團結業界與時並進，一同把握不同時期的機遇，貢獻香港的經濟發展。“我肯定廠商會長期以來為香港繁榮穩定所付出的努力。”



李家超說，由廠商會舉辦的工展會，大家都知道是香港每年的盛事之一。剛剛過去的工展會丁財兩旺，規模回復疫情前水平，更創下超過10億元生意額、非常好的成績，同香港一起重拾朝氣，重新活起來、動起來。



李家超表示，香港經濟在過去一年穩步發展，根據1月31日公布的數字，二○二三年香港的本地生產總值比前一年實質上升3.2%，而去年全年的存款總額，亦上升5.1%，達到16萬2千億港元。但他強調，地緣政治千變萬化，外圍經濟繼續存在變數，香港必須居安思危，全力以赴，確保經濟持續發展。