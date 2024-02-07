《中國評論》第314期內容介紹

由中評智庫基金會主辦的第314期《中國評論》月刊2024年2月號已出刊。（中評社圖片） 中評社北京2月7日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第314期《中國評論》月刊2024年2月號已出刊。本期《中國評論》共刊發14篇文章，涵蓋中美關係、東北亞局勢、巴以問題、兩岸關係等熱點議題。



本期“智囊闊論”欄目刊發了《美國國家安全戰略視域下的外空新方略》《區域國別學視閾下東北亞新形勢與周邊安全》兩篇文章。



同濟大學政治與國際關係學院教授夏立平、同濟大學國際法博士蔣媛萍在《美國國家安全戰略視域下的外空新方略》一文中指出，“阿耳忒彌斯計劃”和《阿耳忒彌斯協定》都是在美國國家安全戰略和外空戰略指導下制定和實施的，是美國民用外空領域新方略的核心內容。兩者相互支撐，其主要目的是在美國主導下加快開發外空資源的步伐，構建美國為首的月球和其他天體的開發聯盟，鞏固美國在外空領域的領導地位。在推進美國外空戰略的具體方略上，拜登政府和特朗普政府一脈相承，非常重視“阿耳忒彌斯計劃”和《阿耳忒彌斯協定》的推進。該計劃和該協定有針對中國和其他美國認為是“戰略競爭對手”國家的一面。這將破壞外空探索中的國際合作，甚至使國際社會在外空探索和開發領域發生分裂，為美國與其他國家在月球及其他天體發生衝突埋下隱患。《阿耳忒彌斯協定》是美國對自己的國際承諾和國際規則的背離。中國應推進構建公正、合理的全球治理體系，在外空領域推動構建人類命運共同體。為勘探和開採外空資源做好充分準備，促進人類外空探索長期可持續發展。

