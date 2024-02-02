中評現場：廠商會舉行第43屆會董會就職典禮

典禮現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月2日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）2月1日在香港會議展覽中心舉行第43屆會董會就職典禮。 廠商會新任會長盧金榮表示，廠商會作為香港工業的重要持份者，將圍繞高增值、智能化、綠色化和品牌化四大方向，推動本地工業轉型革新。



香港特別行政區行政長官李家超、廣東省人民政府副省長張新、外交部駐香港特別行政區特派員公署署理特派員李永勝、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王鬆苗、立法會主席梁君彥及行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀擔任主禮嘉賓。 新、舊會長交接儀式在近千位來賓的見證下舉行，新一屆會董會成員代表獲主禮嘉賓頒發委任狀，象徵廠商會正式走上全新里程。



廠商會新任會長盧金榮致辭時表示，今年是廠商會90周年，能在這個別具意義的時刻擔起會長一職，既感光榮，亦感責任重大。他感謝歷屆會長為廠商會建立了深厚的根基，並承諾會在未來3年任期裡，發揮好廠商會累積近百年的網絡、經驗和智慧，持續強化服務和引領業界貫徹國家的新發展理念，成為業界的強大後盾和政府施政的重要夥伴。



盧金榮表示，廠商會作為香港工業的重要持份者，將圍繞高增值、智能化、綠色化和品牌化四大方向，推動本地工業轉型革新：“目前全球各地正在創新賽道上競逐奔馳，而今屆特區政府對落實‘新型工業化’亦展現了無比的決心。未來廠商會將投放更多資源於提升‘科技商品化’和‘中試轉化’的設施和服務上，讓香港創科和工業雙雙發揮最大效能，為經濟發展增添動力。”此外，廠商會亦會在綠色轉型和企業融資方面提供更大的支援，協助業界在變局中把握更多機遇。



盧金榮表示， 香港經濟在復甦的過程中，仍有不少挑戰，尤其是環球需求是否回暖仍有待觀察。因此，“對內”廠商會將繼續為旗下展會和活動注入新元素，激發消費力“擴內需”，“對外”則繼續為有意“走出去”的港企和內地企業聯繫商機，以及招商引資，讓香港新興產業提速發展。



香港特別行政區行政長官李家超在致辭時，讚揚廠商會對推動香港經濟和產業發展作出了重要貢獻，他相信新一屆會董會在盧金榮博士的帶領下，將繼續與特區政府攜手合作，令香港實現全新飛躍。