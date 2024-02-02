陳沛良答中評：應盡快完成23條立法

立法會議員陳沛良（中評社資料圖） 中評社香港2月2日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超1月30日宣布啟動23條立法公眾諮詢。特區立法會議員陳沛良在接受中評社記者採訪時表示，支持有關立法，並認為23條立法應越早越好。陳沛良指出，當所有維護國家安全的法律體系訂立落實後，必然可提供一個更加穩定的營商環境，確保市場信心，也可確保香港就此“輕裝上陣”，集中精力發展經濟，改善民生。



陳沛良表示，基本法第23條立法是香港特區一直尚未履行的憲制責任。儘管香港已有國安法，但仍有5個罪類並未涵蓋，且社會面對的國安風險亦更趨複雜，例如竊取國家秘密與應對間諜行為。因此，特區政府有迫切需要根據23條立法進行規管，堵塞相關國家安全的漏洞，以補齊國安短板。



“香港歷經過去多年的混亂局面，歷史經驗告誡我們香港不能亂，也亂不起。”陳沛良說，如今在社會邁向“由治及興”的新階段，行政立法關係良性互動，市民國安意識不斷提升，現時正是展開23條立法工作的最佳時機。“特區政府把握時機，展開立法公眾諮詢是有必要的，亦為確保國家安全和社會穩定邁出了至關重要的一步。”



“我不僅支持有關立法，我更認為23條立法應越早訂立越好，因為越早訂立，就可以盡早免除一些不確定因素及不同方面對立法的猜疑。”陳沛良說，當所有維護國家安全的法律體系訂立落實後，毫無疑問，可以提供一個更加穩定的營商環境，確保市場信心，也可確保香港就此“輕裝上陣”，集中精力發展經濟，改善民生。



另外，陳沛良還指出，”我覺得有必要著重提及一點，在立法權限方面，通常來說，有關國家安全這樣重大議題的立法權力，幾乎都是掌握在國家立法機關，而非由地方自行立法。但中央基於對‘一國兩制’的尊重，為體現特別行政區的高度自治，基本法則將此項立法權限賦予給了地方，讓香港特區應自行立法。但香港回歸已26年，一直尚未完成此項憲制工作，這不僅是特區欠中央的一項承諾，一項義務，更成為了中央與香港之間的一道心結。所以，盡快完成基本法第23條立法不僅是香港特區責無旁貸的憲制責任，更是重構政治互信的根本工作。”



陳沛良強調，面對過去“黑暴”肆虐、“攬炒”橫行的亂局，香港國安法的頒布實施起到了“一法安香江”的作用，極大地打擊了那些明目張膽以暴力危害國家安全的行為。“我相信當23條立法完成後，更會起到‘一法定香江’的作用，更會有針對性、有效果的應對未來複雜情況，應對內外新形勢的變化。”