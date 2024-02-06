快評：“立院”成主戰場　民進黨患“懼韓症”

中評社快評／台灣1月13日大選後，政局的焦點集中在“立法院”和韓國瑜的身上。韓國瑜昨天首次主持朝野協商，確定“立法院”2月20日開議。從法案、預算到人事同意權等，台灣朝野間的合縱連橫，爾虞我詐，很快就會熱鬧登場。



韓國瑜1日當選“立法院長”，網路搜尋關鍵字隨即出現“罷免”的熱門字詞。外界認為這是“黑韓產業鏈”再起，背後是綠營側翼起鬨。“黑韓產業鏈”曾讓韓國瑜在2020年大選與高雄市長罷免案中嚐盡苦頭，這一次卻很快“翻車”，且更彰顯民進黨的“懼韓症”。



前“立委”郭正亮認為，綠營側翼瞎起鬨，是賴清德縱容的結果，“不要怪上任後藍白會怎麼對付他”。郭正亮認為，“賴清德第一年若做不起來就完蛋了，如果民調沒有超過50%，大概‘總統’也不用做下去了。”



這幾天韓國瑜的表現，充分展現其聰明與手腕，民進黨的“懼韓症”再加重。外界好奇的是，1日“立法院長”選後民進黨又與民眾黨針對電話門事件互嗆，將民眾黨更推向國民黨一邊。



賴清德只拿到40%的選票，已是少數“總統”，民進黨又失去“立法院”主導權，未來施政勢必受阻。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘早前預告，“立法院”會是未來的主戰場，需上緊發條備戰，可能要天天發出甲級動員，民進黨“立委”作好心理準備。



“立法院”戰場的序幕已經拉開，“黑韓”不成，民進黨“懼韓症”勢必再加重。