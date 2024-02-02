快評：韓國瑜續寫傳奇人生　肩負新使命

中評社快評／韓國瑜昨天在“立法院長”選舉中脫穎而出，成功當選，這是國民黨暌違8年再度奪回“立法院長”寶座。在野都在慶賀，執政的民進黨清楚，往後的日子不好過了。



韓國瑜昨天在當選感言、及隨後在臉書發出的貼文中表示，台灣民眾期待有一個煥然一新、改革風貌，扎扎實實創造老百姓幸福的“立法院”，這是他肩上的責任，要為老百姓謀福利，莫忘世上苦人多。



前中廣董事長趙少康認為，韓國瑜當選“立法院長”，開啟“國會”改革的序曲。既然沒有老“立院”的包袱，更不能辜負選民託付，必須展現新氣象，善盡監督行政機關的責任，更要竭力揭弊打貪、撥亂反正。



領導“立院”揭弊打貪、撥亂反正、阻止“台獨”暴衝，都是韓國瑜肩上的責任，是韓國瑜的新使命。民進黨的“台獨黨綱”、賴清德的“務實‘台獨’工作者”的標籤都還在，“台獨”未來仍然有暴衝的可能，韓國瑜及其領導的“立法院”，應做“台獨”暴衝的煞車皮。



三黨不過半、朝小野大，未來台灣當局要推動任何一項重大議案，都不是民進黨說過就可以過，只要國民黨與民眾黨聯手反對，民進黨任何一項議案都過不了。這是政治現實。



“辣個男人”回來了！很多媒體昨天都用這樣的題目或口吻報導韓國瑜當選的事。韓國瑜是個有故事的人，傳奇人生，繼續書寫；韓國瑜主張“九二共識”，反對戰爭。很多人對韓國瑜有期待，且看韓國瑜如何扮演新角色，有無三把火。