成都：堅持小切口入手　糾治國企風腐問題

夜幕下的成都市合江亭。（來源：新華社） 中評社北京2月2日電／據中央紀委國家監委網站，“2020年3月至2023年4月，邛崍市國盛區域綜合開發運營有限公司總經理徐慶違規投資入股3家與本公司存在同類經營的企業，並兼任其中2家企業的監事職務，受到黨內警告處分……”前不久，四川省成都市紀委監委公開通報7起國企從業人員違規違紀典型案例，進一步強化典型案件震懾效應，引導國企從業人員引以為戒、敬畏知止。



據瞭解，自去年3月起，成都市紀委監委堅持小切口入手，在全市部署開展專項治理，深挖嚴查、系統糾治國企領域由風及腐、風腐交織等問題。



“辦案分析發現，國企領域違紀違法問題主要源於國企從業人員與管理服務對象不正當交往，且大部分均是小節不守、終成大錯。”市紀委監委第六紀檢監察室主任郭飛介紹。



針對全市國企體量大、從業人員多、經營類別繁雜、風險點位各異等情況，該市紀委監委多次組織召開座談會，收集意見建議281個，豐富完善專項治理方法和路徑。在此基礎上，形成專項治理重點任務清單，細化市紀委監委機關、市委國資國企工委以及各市屬國企黨委、紀委職責要求，並督促各企業結合自身實際，制定個性化治理方案，因企施策、按圖施工。



成都市紀委監委創新工作方法，全方位健全責任鏈條。“強化約談提醒，督促國企主要負責同志做到重要工作親自部署、典型問題親自過問、關鍵環節親自協調，把專項治理抓到底、嚴到位。督促國企分管領導定期研究部署和報告分管領域治理情況，認真開展專題政治談話。”郭飛說。



成都市紀委監委堅持辦案引領，聚焦工程招投標（採購）、投融資、資金資產管理、選人用人等重點領域，強化“室組地”聯動，開展問題線索大起底，通過監督檢查、帶題巡察等，既嚴懲腐敗，又抓早抓小，堅決遏制腐敗滋生蔓延。同時，鼓勵有問題的幹部職工，主動向所在單位黨組織或紀檢監察機關（機構）說清問題。



隨著各方同向發力，專項治理成果逐漸顯現。截至目前，全市共處置國企領域問題線索769件，立案查處207件219人，挽回經濟損失超1.7億元，主動說清問題326人。



一手抓懲治問題，一手抓源頭治理。“我們仔細梳理近期查處的典型案例，製作《勿以惡小而為之》警示教育讀本和《禍起忽微》警示教育片，發放全市各級國企，組織開展警示教育。”郭飛說，同時，督促國企通過旁聽庭審、參觀警示教育基地等方式，以案為戒築牢思想防線。



此外，成都市紀委監委、市國資委聯合印發《成都市紀檢監察監督與出資人監督貫通協同工作辦法》，明確6個方面21條具體內容，細化常態溝通聯絡、聯合監督檢查、協同追責問責、共抓以案促改等工作，壓實主體責任，每年選取1至2個領域開展聯動監督檢查，推動監督資源整合、監督信息共享、監督工作協同。