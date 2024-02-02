綠指主動致電利益交換　柯文哲開罵喊提告　　

柯文哲火大回應綠營。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月2日電（記者 鄭羿菲）民進黨發言人吳崢指“立法院長”選舉前，台灣民眾黨主席柯文哲主動致電綠營，表達希望民進黨支持民眾黨“立委”黃珊珊。柯文哲2日上午火大回應，甚至連不雅文字都罵出口，他會告吳崢、ETtoday記者陶本和，這種滿嘴謊言的政黨，媽的，他受不了，明明是民進黨打電話來要他打給醫界大老的。



“立法院長”選舉1日確定由中國國民黨“立委”韓國瑜當選，但政治面仍餘波盪漾，民進黨發言人吳崢指，柯文哲主動打電話給“綠營一位醫界大老”，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，但民眾黨團並不接受柯文哲的意見，民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊。



對此，柯辦發言人陳智菡1日曾發出聲明回應，大是大非，不容顛倒，民進黨又使出是非黑白顛倒之術，並強調是民進黨透過多方管道來遊說，但被柯文哲明確回絕。



柯文哲2日上午7點半赴民眾黨“立法院”黨團開晨會，民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、林國成等人都出席。



由於傳出柯文哲致電民進黨高層，要求“立法院長”選舉支持黃珊珊的消息，媒體一見柯文哲現身就湧上前堵麥，柯先是表達，不要這樣，我們有要講會安排聯訪的時間。接著柯聽到媒體問到吳崢指柯主動致電綠營醫界大老，柯文哲耐不住火大回應，開完晨會，他會主張告吳崢、陶本和，直接告！這種造謠的手段他受不了了。

