甘肅：緊盯群眾反映強烈突出問題　

中評社北京2月2日電／據中央紀委國家監委消息，日前，甘肅省合水縣紀委監委工作人員來到店子鄉李家溝圈村，向某村民反饋其實名舉報的調查結果。此前，該縣紀委監委接到村民舉報，反映其在銀行辦理業務時，發現名下還有一個惠農賬戶，先後有危房改造金、石油補償款、低保金等多筆資金的發放和取現記錄，但本人並不知情。



合水縣紀委監委經分析研判，初步判定存在虛報冒領惠農惠民資金等問題，隨即展開調查。就在此時，縣委第三巡察組在對店子鄉李家溝圈村巡察時發現，李買勤在擔任村委會副主任、峴子畔組小組長期間，曾在5名群眾名下辦理惠農存折，虛報冒領惠農資金。縣紀委監委通過與巡察組溝通，紀巡聯動發力，很快查清了李買勤多次以村裡要登記群眾信息為由，向多名群眾索要身份證，冒名辦理惠農存折，套取17000多元補貼用於個人日常花銷的違紀違法事實。最終，李買勤受到留黨察看一年處分，並收繳全部涉案資金。



甘肅省紀委監委在全省牽頭開展基層治理中的不正之風及“微腐敗”問題專項整治，持續增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。班子成員每人聯繫1個重點幫扶縣，“一縣一重點”深化整治，常態化開展調研督導，抓點帶面推動工作。省紀委監委緊盯就業創業、教育醫療、養老社保、生態環保、安全生產、食品藥品安全、執法司法等重點民生領域群眾反映強烈的突出問題，督促相關行業主管部門自查自糾、系統施治，督促基層紀檢監察機關常態化開展監督檢查。



“要突出問題導向，重點盯住鞏固拓展脫貧攻堅成果、糧食安全和耕地保護、項目資金管理、強化基層監督、政策措施落實等5個方面存在的問題，挖深挖透。”甘肅省紀委監委主要負責同志表示。聚焦鄉村基礎設施建設、鄉村建設示範行動、農村人居環境整治等工程項目，全省紀檢監察機關緊盯立項審批、招標投標、資金撥付、檢查驗收等關鍵環節，採取專項監督、縣區互查、掛牌督辦等方式，深挖嚴查違紀違法案件，持續形成有力威懾。在重點資金方面，緊盯預算編制、分配撥付、使用管理、績效評價等關鍵環節，會同財政部門對86個縣區銜接補助資金全覆蓋督查，督促整改問題652個。



該省各級紀檢監察機關把查辦案件作為重點領域專項整治最有效的突破口，統籌力量資源，實行“室組地”聯動辦案機制，嚴肅查處了一批黨員和公職人員失職瀆職、利益輸送、貪污侵占等違紀違法和職務犯罪問題。蘭州市紀檢監察機關堅持問題導向，加強對重點項目、重大資金、重要環節的監督檢查，著力整治鄉村振興領域弄虛作假、擠占挪用、吃拿卡要、優親厚友等問題，並深入開展問題線索“大起底”和“回頭看”，對重點案件掛牌督辦、提級辦理，對新增問題線索嚴查速辦、動態清零，堅決懲治各種損害群眾利益、侵吞集體資產的違紀違法行為。



“拖欠的工資終於拿到手了！”近日，在甘南藏族自治州瑪曲縣紀委監委和縣勞動保障監察大隊協同配合下，某生態文明小康村建設項目拖欠4人的6萬元工資全額追回。



甘南州紀委監委堅持線上線下結合，拓寬發現問題線索渠道。綜合運用信訪舉報分析、典型案例剖析、群眾投訴梳理等方式，著力發現群眾反映多、意見大的突出問題，深挖背後的責任問題，嚴肅查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題。該州紀檢監察機關梳理排查就業創業和養老社保領域群眾反映強烈問題，逐條逐項分析，建立工作台賬，定期全面分析、綜合研判整改情況，推動問題徹底整改。



此外，甘肅省紀檢監察機關在開展基層治理中的不正之風及“微腐敗”問題專項整治時，堅持深化標本兼治，做實以案促改、以案促治，實現查處一案、警示一片、治理一域的綜合效應。蘭州市紀委監委選取全市查處的40個典型案例，組織編寫違反中央八項規定精神、鄉村振興領域腐敗和作風問題警示教育案例匯編，以案明紀、以案釋法。清水縣紀委監委督促各鄉鎮、縣直各單位分級分類開展警示教育，通過觀看一次警示教育片、開展一次黨課輔導、開展一次談心談話、印發典型案例匯編等方式，教育引導基層黨員幹部築牢拒腐防變思想防線。