以中國特色金融文化護航金融高質量發展

中評社北京2月2日電／“推動金融高質量發展、建設金融強國，要堅持法治和德治相結合，積極培育中國特色金融文化，做到：誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不急功近利；守正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為。”在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記提出積極培育中國特色金融文化這一全新課題，並融合中華優秀傳統文化精髓，深刻闡明了中國特色金融文化的實踐要求，深化了對金融工作本質規律和發展道路的認識，為走好中國特色金融發展之路、推動金融高質量發展提供了根本遵循。



誠實守信是金融工作的基本原則。金融的本質是信用，金融發展更當以誠信為基。這就要求無論是金融產品、服務的提供者及金融從業者，還是金融消費者，抑或是金融業監管者，都應以誠實守信為基本原則。同時，還應樹立不可逾越的誠實守信底線，進一步完善市場征信體系建設，弘揚誠信經營理念，加大對於失信行為的懲治力度。對於守信金融市場參與者，給予融資、信貸、貿易、監管方面的優待；對於失信金融市場參與者，嚴格限制其權利和地位，逐步塑造“無信者寸步難行”的金融環境和信用業態。



中國特色金融發展之路始終堅持以人民為中心的價值取向，摒棄唯利是圖、見利忘義的金融思維，正確處理義與利的關係，自覺踐行以金融服務實體經濟的根本宗旨，讓人民群眾共享金融發展成果。具體來說，要立足於金融具有功能性和營利性雙重特性，堅持把防控風險作為永恒主題，不能急功近利，堅持以義取利，樹立正確的經營觀、業績觀、風險觀，在追求合理經濟利益的同時重視社會效益，實現社會效益和經濟效益的統一。通過加強金融功能性、普惠性、綠色性建設，堅決杜絕金融機構“晴天打傘，雨天收傘”的無良行為，讓金融發展成果更多更好惠及人民群眾。正所謂，取利不忘義，方能長久立世。



行穩致遠，進而有為。金融業衹有審慎經營才能夯實發展基礎。一方面，不能急功近利、貪功冒進，宜保持長遠目光，在自身風險承受能力範圍內審慎決策，穩健經營，將金融安全擺在首位，建立安全高效的金融體系；另一方面，經營者、監管者都要將風險防控作為重點工作和長期工作。經營者應當始終綳緊風控這根弦，不斷優化內部管理制度，嚴把審核關，提高工作人員風險意識，加強風控教育，提升應對市場風險和外部衝擊的能力。監管者應當牢牢抓緊監管工作，落實風險處置和維穩責任，將金融監管深入行業角落，消除監管盲區，不留死角，著力防範系統性金融風險的發生，以強有力的金融監管體系倒逼經營者穩健審慎開展經營活動。



守正是發展的基礎，必須堅持發展是為了人民的初心，確保金融工作沿著正確的軌道前行，不走歪路，讓金融創新圍繞實體經濟、圍繞人民需求進行，使金融發展不脫實向虛。創新是發展的動力，在世界經濟大發展、大變革的今天，我們更需要將金融創新作為金融發展的重要手段，加強金融制度和體系創新，加快金融產品和服務的升級迭代，推動金融業與其他產業的有機結合，大力規範發展互聯網金融等新興金融市場，將大數據、人工智能融入金融創新當中，不斷提升金融業對我國經濟發展的內驅動力，推動金融產業高質量發展。



來源：光明日報 作者：虞潯（華東政法大學教授、上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員）

