中評社北京2月2日電／投資連接供需兩端，是拉動經濟增長的“三駕馬車”之一。2023年底召開的中央經濟工作會議明確提出，擴大有效益的投資。這既為做好今年投資工作提供了重要遵循，也為今後一段時期投資發展指明了方向。



所謂“有效益的投資”，其內涵就是有質量、有效率、有回報的投資。當前，傳統粗放式投資增長模式已明顯不適應高質量發展要求。擴大有效益的投資，是新形勢下我國對衝經濟下行壓力、增強經濟發展動能的主動選擇，對於推動中國經濟高質量發展具有重要意義。



擴大有效益的投資也是擴大內需的內在要求。近年來，我國經濟運行面臨不少風險挑戰，其中最主要的問題就是內需不足。投資在短期內體現為需求，中長期則轉化為供給。以擴大有效益的投資來優化有效供給，有助於擴大國內需求，為經濟增長注入持續動能。



積極擴大有效益的投資，要抓好重大項目建設。重大項目一頭連著需求、一頭連著供給，對於經濟增長具有雙重拉動效應，尤其對穩增長擴內需拉動最直接、見效最明顯。重大項目大多涉及重大產業、社會民生、基礎設施等補短板領域，是擴大有效投資的重要抓手之一。從實踐效果來看，重大項目投資有助於進一步優化產業布局、促進產業轉型升級，是提升區域發展能級、更好拉動經濟增長的“硬支撐”。



積極擴大有效益的投資，要發力新型基礎設施建設。新型基礎設施是支撐新業態、新產業、新服務發展的戰略性基石，對應著巨大的投資需求和消費需求，是擴大投資和促進消費的結合點。擴大新型基礎設施投資，要重點聚焦先進製造業、綠色低碳等領域，不斷優化投資結構，為高質量發展積蓄新動能。



積極擴大有效益的投資，要更加重視釋放民間投資活力。民間投資是全社會固定資產投資的主力軍，也是提升投資質量、增強投資活力的關鍵力量之一。近年來，各地堅持問題導向，創新民間投融資體制機制，為促進民間投資發展出台了一攬子政策。近期，有關部門還啟動了全國重點民間投資項目庫，支持民營企業參與重大項目建設。總的來說，不僅要讓更多民營企業“敢投資”“願投資”，而且還要讓民間投資“投得快”“投得好”。



需要指出的是，積極擴大有效益的投資，需要進一步拓展有效投資空間，通過持續優化營商環境，切實提高投資的綜合效益。在這一過程中，要充分發揮政府投資的帶動放大效應，引導更多資金流向固基礎、利長遠的重點項目。同時，要進一步強化部門之間、央地之間的協同配合，加強對項目資金、用地、用海、環評等要素保障，以加快形成實物工作量。



來源：經濟日報 作者：金觀平



