更好滿足行業合理融資需求

中評社北京2月2日電／近來，房地產融資接連迎利好。住房和城鄉建設等部門推動建立了城市房地產融資協調機制，央行等部門提出將充分發揮經營性物業貸款作用，滿足房地產行業合理融資需求。房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息相關，金融業的大力支持將有助於房地產行業持續平穩運行。



金融支持對房地產市場的平穩健康發展至關重要。銀行為房地產企業提供開發貸款以及為個人提供住房按揭貸款，還通過投資房地產企業債券、向房地產企業提供併購貸款以及存量展期貸款支持企業資金鏈運轉。金融支持有力推動完成“保交樓”任務，截至2023年底，3500億元“保交樓”專項借款絕大部分都已投放到項目，商業銀行還提供了相應的商業配套融資。當前房地產行業仍處於調整周期，房地產融資存在的困難和問題有待進一步破解，金融領域要繼續做好房地產金融服務，保持房地產信貸整體穩定，滿足合理融資需求。



推進城市房地產融資協調機制落地見效，有助於支持房地產項目開發建設，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。目前，地級及以上城市正積極建立房地產融資協調機制，該機制由分管住房城鄉建設的負責同志擔任組長，屬地住房城鄉建設部門、金融監管總局派出機構等為成員單位。協調機制定期組織各方會商，及時協調解決房地產融資中存在的困難和問題。搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機構有效對接。



為更好滿足合理融資需求，房地產融資協調機制直接面向具體房地產項目，更加精準。協調機制向本行政區域內金融機構推送可以給予融資支持的房地產項目名單。對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，積極滿足合理融資需求；對開發建設暫時遇到困難但資金能夠平衡的項目，不盲目抽貸、壓貸、斷貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以更大力度支持。進入名單的房地產項目獲得更有力的資金支持，有助於推動房地產項目順利建設交付，維護購房人合法權益。今年1月底前，第一批項目名單有望落地並爭取貸款。協調機制對於面臨融資困境的房地產項目而言，或將是“及時雨”。



近期出台的另一項金融支持房地產的政策，即完善經營性物業貸款政策，有助於支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍，改善房企流動性狀況。1月24日，中國人民銀行辦公廳、金融監管總局辦公廳聯合印發《關於做好經營性物業貸款管理的通知》。所謂經營性物業貸款，指商業銀行向持有已竣工驗收合格、辦妥不動產權證書並投入運營的，且綜合效益較好的商業性房地產企業法人發放，是以經營性物業為抵押，實際用途投向物業本身或與房地產相關領域的貸款。2024年底前，對規範經營、發展前景良好的房地產開發企業，全國性商業銀行在風險可控、商業可持續基礎上，還可發放經營性物業貸款，用於償還該企業及其集團控股公司(含並表子公司)存量房地產領域相關貸款和公開市場債券。



此次允許經營性物業貸款用於償還貸款和債券，表明經營性物業貸款資金擴大了使用範圍。這有利於降低企業融資成本，減輕企業短期償債壓力。近年來，一些房地產企業加快對商業地產等經營性物業布局，與傳統住宅開發業務高周轉、資金回報較快相比，經營性業務主要靠管理項目和提供服務賺取回報，資金回報相對較慢。一些房企近年來經營性物業的收入占總收入比例持續增加。



一段時間以來，金融部門從房地產市場供需兩端綜合施策，不斷加大金融支持力度。明確了“認房不認貸”的住房信貸政策，發布了金融支持房地產市場平穩健康發展“金融16條”支持措施，並研究確立首套房貸利率政策動態調整機制，下調二套房貸利率政策下限，引導銀行降低存量首套房貸款利率，這些政策正在發揮積極作用。預計金融部門將繼續大力支持“三大工程”建設，因城施策優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，更好滿足剛性和改善性住房的融資需求。



來源：經濟日報 作者：亢舒



