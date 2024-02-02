“西水東濟”引來粵港澳大灣區發展新活力

中評社北京2月2日電／水自西江來，潤澤大灣區。歷經4年多建設，珠江三角洲水資源配置工程（以下簡稱“珠三角水資源配置工程”）於1月30日正式全線通水。該工程標誌著廣東實現“西水東濟”，徹底改變廣州南沙、深圳及東莞單一供水格局，並為香港、廣州番禺、佛山順德等地提供應急備用水源。



或許不少人會疑惑，作為沿海省份的廣東，水系發達、降雨豐沛，看起來並不缺水，為何還要大手筆投入“西水東濟”？但細看廣東水情，我們不難發現，廣東長期面臨著水資源時空分布嚴重不均問題，水資源總量供給矛盾依然存在。以珠三角為例，一邊是人口、經濟高度集中的東江流域，水資源開發利用率逼近國際公認的40%警戒線，另一邊是水資源總量為東江近10倍的西江水系，開發利用率僅為1.3%。優化東西部水資源配置，成了珠三角乃至粵港澳大灣區高質量發展亟待破解的問題。



在這一背景下謀劃的珠三角水資源配置工程，著眼構建現代化水網體系，有效促進水資源均衡配置，更好滿足人民群眾高品質用水需求，有力保障經濟社會發展需要，正是保障粵港澳大灣區建設、造福大灣區人民的重要工程。



從地圖上看，珠三角水資源配置工程總長度113.2公里，從西向東相繼穿過佛山順德、廣州南沙以及珠江口獅子洋，而後直抵東莞、深圳，宛如一條橫貫粵港澳大灣區的潛龍。奔湧而來的西江水年供水量達17.08億立方米，構建起雙水源保障體系，為大灣區核心城市群新一輪騰飛注入新的動力：市民的生活用水不用擔心了，農業生產和農作物“解渴”了，工業發展的用水也更有保障了。有一組預測數字令人歡欣鼓舞：該工程通水後將惠及3200多萬人，支撐約1.7萬億元GDP用水需求。不僅如此，東江流域那些被擠壓的生態環境用水也將得以退還，當地的生態環境也將得到有效修復，進一步保障粵港澳大灣區供水安全、生態安全。



值得一提的是，不同於傳統的明渠輸水方式，珠三角水資源配置工程以“挑戰極限”的施工難度，全線在縱深40米至60米的地下空間建造輸水管道。“挑戰極限”的背後，該工程永久徵地僅為2600畝，節約了近2萬畝土地資源，為大灣區的未來發展預留了寶貴的地表和淺層地下空間。



珠三角水資源配置工程，是廣東“五縱五橫”水資源配置骨幹網的一部分。這個骨幹網，就是要解決廣東水資源時空分布不均的難題。如今，珠三角水資源配置、環北部灣廣東水資源配置、粵東水資源優化配置等重大水利工程項目穩步推進，一條條跨區域輸水渠道穿山越嶺，廣東“大手筆”構建水資源時空分布新格局，將全面提升水安全保障能力，亦將為粵港澳大灣區高質量發展帶來更加持久的活力。



來源：羊城晚報 作者：李妹妍

