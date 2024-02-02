這群年輕人為什麼熱衷於看大熊貓

1月3日，大熊貓“巧月”在重慶永川樂和樂都動物主題樂園熊貓館吃竹笋。（來源：新華社） 中評社北京2月2日電／據中國青年報報導， 早上6時，四川成都大熊貓繁育研究基地大門外已排起了數十人的隊伍，他們沿著圍欄等待入場，此時距離開園還有1個半小時。排隊靠前的遊客告訴中青報·中青網記者，早上6點左右在園區門口排隊，基本可以第一波看到“花花”（大熊貓“和花”的昵稱——記者注）。



憑借憨態可掬的形象和珍稀物種的身份，大熊貓吸引了大批遊客前往參觀，看熊貓成為眾多遊客出行的重要目的。成都的“花花”、北京的“萌蘭”、重慶的“渝可”和“渝愛”……這些名字更是在2023年火爆出圈。



不分工作日和節假日，“花花”所生活的幼年大熊貓別墅園區常常是人山人海，排隊等候者從園區內一直排到大門外。



等到7點40分，記者發現，看“花花”的隊伍已排出500米。在記者左側伫立著一塊牌子，上面提示：此處排隊還需兩個小時以上才能看到“花花”。



排隊兩小時，看“花花”三分鐘



要想見“花花”一面，需要經得起數小時排隊的“超長待機”體力和排到時它剛好也在“營業”的天賜運氣。為了讓遊客都有機會見到“花花”，園區採取了限流措施，因此，不少網友戲稱：“排隊兩小時，看‘花花’3分鐘。”



2022年7月4日，李夢無意間在短視頻平台上刷到“和花”“和葉”兩姐妹過生日的視頻。“以前覺得熊貓長得都差不多，而‘花花’辨識度很高，和記憶裡的熊貓不一樣。”看完一遍不過癮，李夢反復觀看了近10次。兩個月後，她來到“花花”園區實地參觀。她記得那一年園區內人還比較少，“基本20個人左右，最多的時候也就站2－3排，比較安靜”。真正火爆起來是在2023年2月，“可能疫情持續2年多，把大家憋壞了，疫情結束之後更想親近大自然和動物”。



後來，李夢成為“花花”微博“超話”主持人。她基本上每周都要去看“花花”3次，將拍攝的“花花”視頻和照片發在自己的互聯網賬號上。“一方面可以讓更多關注的網友瞭解大熊貓的情況，另一方面我也成為了熊貓粉和基地之間的橋梁。”粉絲有什麼建議或意見需要傳遞，李夢可以線下告知飼養員或工作人員，讓他們去進一步判斷。

