商務部推動老字號守正創新發展

1月21日，顧客在天津老字號集合店內觀看演出。（來源：新華社） 中評社北京2月2日電／據中國證券報消息，2月1日，商務部新聞發言人何亞東在例行新聞發布會上表示，商務部近日會同相關部門公布了第三批中華老字號名單，認定382個品牌為中華老字號，全國老字號數量達到1455個。下一步，商務部將多措並舉推動老字號守正創新發展，促進國貨“潮品”消費。



提升老字號發展能力



“商務部將全年持續推進‘老字號嘉年華’活動，打造更多沉浸式、體驗式消費場景，把國貨‘潮品’送進千家萬戶。”何亞東說，商務部將運用大數據手段密切跟蹤監測老字號經營情況，持續加強中華老字號日常管理。



同時，“量體裁衣”賦能發展。何亞東說，商務部將深挖老字號文化底蘊，提升老字號發展能力，打造更多“必購必帶”特色商品，推動老字號做精做強。



此外，商務部將持續完善“老字號數字博物館”，講好老字號傳承故事。打造品味老字號、感悟中華優秀傳統文化的“一站式”體驗場所。



中國商業聯合會副會長、老字號工作委員會主任張麗君表示，中華老字號是中國的常青企業。鼓勵支持更多企業成為老字號，對於培育國貨“潮品”，激發內需市場活力以及經濟穩定增長都具有重要的現實意義。



支持廢舊家電家具回收體系建設



近日，商務部等9部門聯合印發《關於健全廢舊家電家具等再生資源回收體系的通知》提出，到2025年，在全國範圍內培育一批廢舊家電家具等再生資源回收體系典型城市和典型企業，推廣一批典型經驗模式，全國廢舊家電家具回收量比2023年增長15%以上，推動綠色低碳循環發展，更好滿足人民美好生活需要。



“健全廢舊家電家具等再生資源回收體系對於提高家電家具以舊換新便利性，暢通更新消費循環具有重要作用。”何亞東說，近年來，我國家電市場已從“增量時代”進入“增量和存量並重時代”。數據顯示，2023年我國主要品類家電保有量超30億台，每百戶居民擁有空調、冰箱、電視均超百台，一些家電使用時間較長，更新換代需求和潛力很大。

