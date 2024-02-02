紐約社區銀行股價大跌　區域性銀行陰雲再起

1月31日，交易員在美國紐約證券交易所交易大廳工作。（來源：新華社） 中評社北京2月2日電／據中央廣電總台央視新聞客戶端報導，美國紐約社區銀行股價1月31日下跌近38%。去年美國銀行業危機爆發後，紐約社區銀行收購美國簽名銀行部分資產和負債。



紐約社區銀行股價當天大跌前，其發布的最新財務報告顯示2023年第四季度虧損，為充實資本金削減股東分紅。



財報顯示，紐約社區銀行2023年第四季度虧損2.52億美元。這家銀行2022年同期盈利1.72億美元。



紐約社區銀行股價1月31日報收於每股6.47美元，創歷史新低。



紐約社區銀行首席執行官托馬斯·坎傑米說，收購簽名銀行部分資產和負債後，紐約社區銀行一直按照監管部門對大型銀行的監管要求進行調整。完成收購後，該行總資產超過1000億美元的監管門檻，需遵從更嚴格的資本金和流動性規定。



坎傑米說：“我們採取果斷行動充實資本金、夯實資產負債表、強化風險管理程序，更好地向規模相當的其他銀行看齊。”



紐約社區銀行去年3月宣布，通過子公司旗星銀行收購簽名銀行約380億美元資產，其中包括約250億美元現金和約130億美元貸款；同時承擔簽名銀行約360億美元負債，其中包括約340億美元存款和約20億美元其他負債。截至2022年年底，簽名銀行總存款和總資產規模分別為886億美元和1104億美元。



美國《華爾街日報》報導，紐約社區銀行業績“暴雷”令一些投資者想起2023年初發生的美國銀行業危機。矽穀銀行和第一共和銀行均在數周內關門，引發儲戶和投資者對區域性銀行的信任危機。



SPDR標普區域性銀行交易所交易基金（ETF）和KBW納斯達克區域性銀行指數1月31日均下跌約6%。美國10年期國債收益率回落至數周來最低水平。