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美國上周22.4萬人首次申領失業救濟金
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2024-02-02 09:22:41
中評社北京2月2日電／據中央廣電總台央視新聞客戶端報導，據美國勞工部當地時間2月1日發布的數據，截至1月27日的一周，美國首次申請失業救濟金的人數為22.4萬人，和前一周修正後首次申請失業救濟金的人數相比增加9000人。
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