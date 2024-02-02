美國上周22.4萬人首次申領失業救濟金

中評社北京2月2日電／據中央廣電總台央視新聞客戶端報導，據美國勞工部當地時間2月1日發布的數據，截至1月27日的一周，美國首次申請失業救濟金的人數為22.4萬人，和前一周修正後首次申請失業救濟金的人數相比增加9000人。