這是1月31日拍攝的中國（黑龍江）自由貿易試驗區黑河片區（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京2月2日電／據中國經濟網報導，2023年，我國加大財政宏觀調控力度，實施積極的財政政策，促進經濟回升向好。全年財政收入保持恢復性增長態勢，財政支出持續加力，減稅降費、專項債券等政策效能充分發揮。



收支運行平穩有序



統計顯示，2023年全國一般公共預算收入突破21萬億元，增長6.4%。就地方看，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%，全國31個省份財政收入全部實現正增長。財政部副部長王東偉表示，受益於經濟回升向好，加上2022年實施大規模增值稅留抵退稅拉低基數等因素影響，2023年財政收入呈現恢復性增長。



同時，財政支出持續加力。2023年年初，財政赤字率按3%安排。為支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力建設，第四季度增發1萬億元國債，全部通過轉移支付安排給地方。



數據顯示，2023年全國一般公共預算支出27.46萬億元，增長5.4%。重點領域保障有力，社會保障和就業支出增長8.9%，教育支出增長4.5%，科技支出增長7.9%。



國家實驗室體系加快形成，大科學裝置加速布局建設，神舟十七號成功發射，C919大飛機實現商飛，人工智能、量子科技、生物製造等領域一大批創新成果相繼湧現……這些成就背後，離不開政策支持和財力保障。



“近年來，國家財政把科技作為財政支出的重點領域優先予以保障。”王東偉介紹，2018年至2023年，財政科技支出從8327億元增長到10567億元，年均增長6.4%。與此同時，財政部門綜合運用稅收優惠、政府採購、資產管理、財政金融等政策工具，大力支持科技創新。



2023年，中央財政持續把保障國家糧食安全作為財政支農政策的重中之重，為全國糧食產量再創歷史新高提供了有力有效支撐。財政部國庫司司長李先忠介紹，一方面，圍繞夯實糧食安全的根基優化政策供給，優化調整中央農業相關轉移支付政策，切實發揮財政資金主渠道作用，不斷完善價格、補貼、保險“三位一體”政策體系。另一方面，圍繞糧食生產關鍵節點強化資金支持。

