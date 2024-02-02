中評社北京2月2日電／據中國經濟網報導，人民幣兌美元中間價報7.1006 調升43個基點。來自中國外匯交易中心的數據顯示，今日人民幣對美元匯率中間價報7.1006，較前一交易日調升43個基點。前一交易日，人民幣兌美元中間價報7.1049。



中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年2月2日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1006元，1歐元對人民幣7.7320元，100日元對人民幣4.8649元，1港元對人民幣0.90805元，1英鎊對人民幣9.0667元，1澳大利亞元對人民幣4.6775元，1新西蘭元對人民幣4.3742元，1新加坡元對人民幣5.3212元，1瑞士法郎對人民幣8.2965元，1加拿大元對人民幣5.3188元，人民幣1元對1.1351澳門元，人民幣1元對0.66568馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.6706俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6148南非蘭特，人民幣1元對186.31韓元，人民幣1元對0.51655阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52738沙特里亞爾，人民幣1元對49.5716匈牙利福林，人民幣1元對0.55907波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9654丹麥克朗，人民幣1元對1.4602瑞典克朗，人民幣1元對1.4686挪威克朗，人民幣1元對4.28075土耳其里拉，人民幣1元對2.4056墨西哥比索，人民幣1元對4.9580泰銖。