生態之美不可缺“濕”　第28個世界濕地日

中評社北京2月2日電／據中國經濟網報導，今日是第28個世界濕地日，主題是“濕地與人類福祉”，口號是“人與濕地 生命交織”，旨在強調濕地與人類福祉息息相關，人類從濕地生態系統中汲取營養、靈感和復原力，呼籲全社會行動起來保護修復濕地。



濕地被稱為“地球之腎”，有保護生物多樣性、調節大氣、淨化水質、調節徑流、提供食物及工業原料等功能。



1971年2月2日，歷時8年之久，一個旨在保護和合理利用全球濕地的公約《關於特別是作為水禽栖息地的國際重要濕地公約》（簡稱《濕地公約》）在伊朗拉姆薩爾簽署。為了紀念這一創舉，並提高公眾的濕地意識，《濕地公約》常務委員會決定從1997年起，每年的2月2日定為世界濕地日。從1997年開始，世界各國在這一天都舉行不同形式的活動來宣傳保護自然資源和生態環境，並且每年都會確定一個節日主題。



目前，我國濕地面積約5635萬公頃，居亞洲第一，世界第四。有82處國際重要濕地（其中香港1處）、58處國家重要濕地、903處國家濕地公園、13個國際濕地城市，濕地保護體系初步建立。



黨的十八大以來，特別是2022年《濕地公約》第十四屆締約方大會召開以來，我國濕地保護工作在築牢濕地生態安全底線、保護修復重要濕地生態系統、探索濕地生態價值實現途徑、參與和引領全球濕地治理等方面，取得了重要進展和令人矚目的成績。比如，我國已將濕地保護納入林長制、河湖長制考核範圍。近兩年，還出台了濕地國家標準2項、行業標準5項，在確保濕地面積總量穩定的前提下，保護重點轉向全面提升濕地質量。



不僅是國家層面在發力，為了加強濕地的保護修復，各地也採取多項措施，不斷推進濕地保護與發展。比如，福建湄洲島在推進濕地生態保護修復中，堅持每年實施一批生態廊道、沿海濕地防護林等重點工程，同時，當地林業、電力等部門構建綠色光伏供能系統，確保水質不受污染，保護濕地資源。經過不懈努力，湄洲島鳥類、水生植物、陸生植物物種不斷豐富，生態保護修復成效顯著。



黨的二十大報告提出，“推行草原森林河流湖泊濕地休養生息”。國家林業和草原局表示，未來我國濕地保護工作重心要從增加數量、擴張規模轉向規範管理、提升質量，不斷提升濕地生態系統的多樣性、穩定性、持續性。



濕地公約秘書長穆桑達·蒙巴博士在為2024年2月2日——世界濕地日的致辭中表示，儘管人類從濕地中獲得了諸多好處，但濕地每天都會被人類破壞，世界濕地日旨在提高人們對濕地重要性的認識和理解。