金觀平：強化企業科技創新主體地位

中評社北京2月2日電／據中國經濟網報導，中央經濟工作會議在部署2024年經濟工作時指出，要以科技創新引領現代化產業體系建設，強化企業科技創新主體地位。這傳遞出加強科技創新與產業創新融合的重要信號，為實現高水平科技自立自強、贏得發展主動權提供了行動指南。



強化企業科技創新主體地位，是實現高質量發展的內在要求，是構建新發展格局的迫切需要。當前，全球重大前沿技術和顛覆性技術快速突破，新一輪科技革命和產業變革深入發展，主要發達國家紛紛強化重大前沿技術部署。同時，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性也在上升。進一步推動經濟回升向好，需要克服各方挑戰，搶抓新科技革命機遇，以科技創新作為高質量發展的邏輯起點。



在科技創新中強調企業的主體地位，是因為企業既是經濟活動的主要參與者，又是技術進步的主要推動者。企業有創新意願，是研發經費的投入主力。2022年，我國研發經費投入總量超過3萬億元，企業研發經費占比高達77.6%。企業也有創新能力，是發明專利的主要擁有者。截至2023年底，我國國內（不含港澳台）發明專利擁有量達401.5萬件，國內企業擁有有效發明專利290.9萬件、占比超七成。強化企業創新主體地位，能夠讓科技創新離需求更近、離實用更近、離產業更近，打通從科技強到企業強、產業強、經濟強的通道。



要強化企業研發投入的主體地位，推動創新要素高效配置。支持企業前瞻布局基礎研究，支持高水平研究型大學、政府機構和科技領軍企業協同共建未來產業科技園；落實支持科技創新的各項優惠政策，引導企業加大研發投入；持續深化與金融機構等合作，建立金融支持企業科技創新體系常態化工作機制，以銀行信貸、專題債券、股票市場等多種金融手段支持企業創新。



要強化企業創新決策的主體地位。在國家科技創新決策中，企業的參與範圍、比例及話語權相對較弱，這是一塊明顯短板。要通過完善決策咨詢機制，建立企業常態化參與國家科技戰略決策的機制，引導企業圍繞國家重大戰略部署開展研發創新；建立企業家科技創新常態化咨詢制度，構建企業創新高端智庫網絡，引導支持企業提升科技創新戰略規劃能力；在制定科技計劃項目的機制中，強化從企業和產業實踐中凝練應用研究任務，讓企業做好科技創新的出題人。



要強化企業成果轉化的主體地位。打通科技成果轉化的“最後一公里”，關鍵在企業。完善科技成果轉化法律法規，破除科技成果使用、處置和收益權等政策障礙，不斷完善知識產權保護制度、切實保護企業科技創新成果，可以提升企業科技成果轉化的質效與積極性；設立科技成果轉化引導基金、科技成果轉化貸款風險補償資金、知識產權質押融資風險補償基金，可以拓展企業科技成果轉化的融資渠道；健全產學研成果對接和產業化機制，支持企業建設中試驗證平台，可以提升企業科技成果轉化的能力。



在科技創新體系中，企業天然具有聯結科技與產業的能力和動力。不斷強化企業科技創新主體地位，將更好把科技力量轉化為產業競爭優勢，助力現代化產業體系建設，實現高質量發展。