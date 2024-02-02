中國四肢截癱患者實現“腦控喝水”

中評社北京2月2日電／據新華網報導，腦機接口讓“意念”控制“動作”成為可能。首都醫科大學宣武醫院趙國光教授團隊、清華大學醫學院洪波教授團隊日前對外宣布，中國腦機接口技術實現突破性進展，通過植入式硬膜外電極腦機接口，四肢截癱患者實現自主喝水等腦控功能，抓握準確率超過90%。



植入腦機接口的患者由於車禍導致頸椎處脊髓完全性損傷，此前長期處於四肢癱瘓狀態。2023年10月24日，趙國光教授團隊與洪波教授團隊共同完成無線微創植入腦機接口首例臨床植入試驗，將兩枚硬幣大小的腦機接口處理器通過神經外科醫生的操作植入高位截癱患者顱骨中，並成功采集感覺運動腦區顱內神經信號。



經過3個月的居家康復訓練，該患者目前可以通過腦電活動驅動氣動手套，實現自主喝水等腦控功能，抓握準確率超過90%。患者脊髓損傷臨床評分和感覺誘發電位測量均有改善。



據介紹，該項目在無線微創方面實現兩大突破，一方面在保證顱內信號質量的同時，不直接破壞神經組織；另一方面它採用近場無線供電和信號傳輸，植入顱骨的體內機無需電池。



據悉，第二例脊髓損傷患者植入已於2023年12月19日在首都醫科大學附屬北京天壇醫院成功進行，信號接收正常，患者目前正在居家康復訓練中。該項無線微創腦機接口的臨床試驗分別於2023年4月和5月通過宣武醫院、天壇醫院倫理審查，並進行了國際和國內植入醫療器械臨床試驗註冊。



趙國光教授介紹，腦機接口通過記錄和解讀大腦信號，實現大腦和計算機之間的通信，未來有望幫助漸凍症、脊髓損傷、癲癇等腦疾病患者康復，同時有望實現腦機融合智能，直接拓展人腦信息處理能力，具有廣泛應用前景。“儘管目前腦機接口技術取得一定突破，但距離大規模應用還有一定距離，未來將在設備穩定性、功能性等方面進一步研究和拓展。”