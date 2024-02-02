實習生花蓮考古　發現史前文物人獸形玉玦

花蓮縣秀林鄉北三棧考古遺址一處農田，發現國寶級人獸形玉玦。（花蓮縣考古博物館臉書） 中評社台北2月2日電／新竹清華大學人社院2年級學生林嘉樂、利恩得參加花蓮考古博物館實習，1月31日在花蓮縣秀林鄉北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，眼尖發現國寶級人獸形玉玦。館方人員將這塊人獸形玉玦帶回清理，推測是距今2700年前的史前文物，高2.9公分、寬1.5公分、厚度約0.3公分，不過頭部毀損。



根據《中央社》報導，林嘉樂、利恩得選修考古相關課程，利用寒假到花蓮考古博物館實習2至3週，協助整理、量測標本、導覽等館內日常工作。



實習學生1月31日前往北三棧考古遺址，在一處休耕的私人農田進行地表遺址踏查，林嘉樂、利恩得在農田表面發現人獸形玉玦。



花蓮考古博物館長溫孟威指出，這處農地還有農耕行為，過去多次踏查發現不少玉器，首次發現人獸形玉玦，很多考古人員入行數10年都不一定能碰到，2名女大生第一次踏查就發現，這機率堪比中樂透。



溫孟威表示，這塊人獸形玉玦與被指定為國寶的台東縣卑南遺址人獸形玉玦，同樣都屬人形裝飾的玉飾品。按照表面的斑紋，確認是來自花蓮的豐田玉，有趣的是，胸口有鑽洞，推測因為珍貴稀有，受損後也捨不得丟，改做項鍊配戴。

