留學期間如何做好職業規劃？

中評社北京2月2日電／據人民日報海外版報導，求學海外，清晰的職業規劃有助於學子管理學習時間、提升專業技能，因而越來越被重視。



職業規劃包含哪些內容？中國留學生如何增強求職競爭力？記者採訪了幾名海外學子和職業發展領域的專業人士，聽聽他們怎麼說。



瞭解自己，盡早規劃



留學英國的陳子鷺在選擇專業時為自己量身定制了職業設想。她說：“雖然商科專業比較熱門，但我的興趣愛好偏文藝，喜歡畫畫、書法等，所以選擇了更適合我的景觀建築專業。據我瞭解，景觀建築專業就業方向包括園林景觀設計、建築規劃、房地產開發、基建管理等，隨著城市建設和環境建設的發展，這類崗位的需求會越來越大。”



楊茜就讀於英國薩塞克斯大學，在出國前她就對職業規劃有過一番思考。楊茜說：“我喜歡創作視頻，畢業後想從事互聯網內容方面的工作，因此在留學時選擇了傳媒專業。我認為留學前就要思考自己喜歡並擅長什麼，盡早做好職業規劃，可以在找工作時少走彎路，避免臨近畢業時茫然無措。”



“職業規劃從學生決定留學、選擇院校和專業時就可以開始。”智聯招聘相關負責人建議，“學生提早規劃可以在畢業求職時更加從容，比如在校學習時關注行業動態，結合行業要求準備個人簡歷。此外，根據職業規劃，學生在留學期間可以有針對性地提升自己，獲取與目標行業、崗位匹配的競爭力，未來求職時掌握主動權。”



在留學申請時，學子們需要提交一份“個人陳述書”，介紹自己並闡述為什麼選擇這所學校和項目，就讀於美國波士頓大學的陳安認為，在這一步就要有獨立思考，他說：“‘個人陳述書’中會提及個人規劃。我認為寫陳述書時就需要仔細剖析自己的專業興趣、成長經歷和職業目標等，而非隨波逐流泛泛而談。比如我對創業有興趣，雖說有風險、難度高，但我決定了就要去試試，這樣留學期間我就能目標明確。”

