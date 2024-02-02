同等學力人員　這些學位設置有調整！

中評社北京2月2日電／據央廣網報導，近日，國務院學位委員會辦公室發布關於學科目錄調整後授予具有研究生畢業同等學力人員碩士、博士學位工作有關事項的通知。



自發文之日起，2011版目錄中風景園林學、醫學技術、藝術學理論、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、美術學6個一級學科，不再受理新增人員註冊和申請；其他變更代碼和名稱的一級學科授權點，按2022版目錄受理新增人員註冊和申請。



根據《國務院學位委員會關於授予具有研究生畢業同等學力人員碩士、博士學位的規定》（學位〔1998〕54號）以及《國務院學位委員會關於下達有關學位授權點對應調整名單的通知》（學位〔2023〕13號）精神，音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、美術學調整為藝術學一級學科授權點的，可在授予藝術學一級學科畢業研究生學位後開展同等學力工作；藝術學理論調整為藝術學一級學科授權點的，可在授予原藝術學理論或藝術學一級學科畢業研究生學位後開展同等學力工作。



兩版目錄對應調整後不再保留、變更代碼和名稱的一級學科授權點，學位授予單位已受理的同等學力申請博士學位人員、“全國同等學力人員申請碩士學位管理工作信息平台”已註冊的同等學力申請碩士學位人員，仍按原學科專業授予學位的截止日期為2029年12月31日。