支持港青在更大舞台上盡展所長

中評社北京2月2日電／據人民日報海外版報導，現場青年人頭攢動，各攤位工作人員耐心解答提問……近日，由香港貿易發展局舉辦的第33屆教育及職業博覽在香港會展中心舉行，吸引17個國家及地區的逾800家機構參與，活動設有現場招聘，提供3000多個就業機會，為求職求學青年提供發展機遇。



青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。近日，香港各界積極舉辦一系列活動，共同致力於幫助青年解決在學業、就業、創業等方面遇到的困難和問題，為他們的發展成長搭台搭梯。



提供廣泛多元就業機會



本屆香港教育及職業博覽以“力拼追夢 成就解鎖”為主題，期間舉辦100多場活動，涵蓋“文化藝術”“創新科技”“大灣區升學就業機會”“航空航海”等領域。



香港貿易發展局助理總裁古靜敏介紹，博覽分為“教育”和“職業”兩大專區，其中“教育”專區為學生提供本地、內地及海外等地的升學資訊，“職業”專區為求職者提供各行各業的就業市場概況及趨勢。香港特區政府18個部門和9個公營機構以及多家銀行和保險公司、專業服務企業、人力資源公司等私營機構在活動現場開設攤位，積極“搶人才”，吸引不少畢業生前來咨詢。



活動開幕當天下午，香港特區政府入境事務處的攤位就吸引兩三百人前來咨詢，其中六七成對入境處的工作感興趣。香港消防處的攤位附近，身著橙紅色消防服的消防員被前來咨詢的人圍了幾圈。香港警隊攤位首次設立警員小組面試環節，到場人士可在“招募衝鋒車”上現場面試。



香港特區政府公務員事務局局長楊何蓓茵表示，近年來特區政府推出一系列措施，希望吸納不同背景人士加入公務員團隊，為求職者提供廣泛及多元化的就業機會。



搶占創新創業前沿賽道



除香港貿易發展局舉辦的教育及職業博覽外，香港大學自1月22日起，一連5日舉辦“2024年度就業博覽”。共有超過170家來自商業、金融、科技等領域的公司及機構參與活動，到場學生超過5000人。創新科技是本場活動的亮點，不少深耕人工智能、機器學習、可再生能源、生物科技及基因工程等領域的企業參與活動，為到場同學提供最新信息及就業選擇。

