香港迪士尼頒發獎項鼓勵多元創意

中評社北京2月2日電／據人民日報海外版報導，“迪士尼幻想工程香港挑戰賽2024”頒獎典禮近日在香港迪士尼樂園度假區舉行。一年一度的挑戰賽旨在讓同學們大膽發揮想象，用設計及創意探索嶄新娛樂體驗。



據介紹，本屆比賽拓展至更多粵港澳大灣區大專院校，並首次開放所有學科學生報名，吸引來自香港、廣州、珠海、深圳和澳門的近百支隊伍、逾300名學生踴躍參與。比賽主題圍繞可持續發展及多元共融，參賽學生須從保育角度出發，以巧思設計嶄新的教育體驗項目，展示與環保、保育相關的文化。



香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席典禮並致辭表示，很高興見到比賽在大灣區內進一步拓展，並讓不同背景的年輕人同台交流，展示無限創意。他感謝香港迪士尼多年來持續努力，為年輕人提供勇敢追夢、發光發亮的機遇。



香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，挑戰賽在香港迪士尼具有特殊的地位，因其激發創新的故事敘述，貫徹迪士尼的核心精神，同時支持青年發展。他寄語學生們不斷學習、勇於創新，未來在不同行業繼續展現創意。



“迪士尼幻想工程挑戰賽”旨在發掘和培養年輕人才成為“幻想工程師”。本屆比賽中，來自香港教育大學、香港城市大學和香港浸會大學的跨院校、跨學科學生團隊獲得冠軍，他們可獲得2.5萬港元現金獎勵，並將在香港迪士尼進行為期3個月的實習，更獲資助前往其他迪士尼度假區交流學習。亞軍和季軍則分別由來自香港大學和北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院的團隊獲得。