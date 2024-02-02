政界：23條立法維護全港市民合法權益

多个纪律部队协会和工会表明全力支持基本法23条立法。（图片来源：大公报） 中評社北京2月2日電／據大公報報導，多名政界人士強調，23條立法只針對極少數危害國家安全分子，維護的是七百多萬市民的合法權益。有法律界人士指出，香港是多元社會，信息交流相當公開及暢通，所以只要不幹犯國家安全問題或無意圖，所有信息都可以自由流通。



加強香港獨特優勢魅力



全國政協常委王惠貞表示，香港國安法實施以來，香港實現由亂到治邁向由治及興的重大轉變，經濟社會保持繁榮穩定，社會氛圍平和安寧，市民安居樂業。在香港國安法保障下，香港的營商環境更好，為包括在港外資在內的所有投資者提供了無限商機。相信隨著23條立法的完成，香港的經濟發展將會得到更全面有力的保障，將為世界各地的創業者投資者來港施展抱負創造更加穩定的營商環境，香港的獨特優勢和魅力更勝往昔。



全國政協委員顔寶鈴指出，全面且准確地落實23條立法，是特區政府責無旁貸之事，也是香港社會繁榮穩定的迫切需求。23條立法只針對極少數危害國家安全分子，維護的是七百多萬市民的合法權益。對於香港社會而言，只有盡快完成立法，才能早日聚精會神拚經濟、謀發展，為香港經濟再度騰飛創造和諧穩定的社會環境。



基本法23條立法咨詢建議修例保護國家秘密等，當中提到關乎國家或香港特區的經濟和社會發展都算是國家秘密。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，世界上無公衆利益是傷害國家安全，國家安全與公衆利益是不會重叠。他指出，香港是多元社會，信息交流相當公開及暢通，所以只要不幹犯國家安全問題或無意圖，所有信息都可以自由流通，但這個不是公衆利益的答辯理由，而是一種常識的問題，大家可以作出詳細討論。



執業大律師、立法會議員容海恩表示，特區政府將透過訂立全新的《維護國家安全條例》針對和有效應對過去和現在的國家安全風險及威脅，相信條例具備足够前瞻性，做到有效應對相關罪行，以及更有效保障市民的人身安全、基本權利和自由，確保香港特區內的財產和投資受到保障。她期望23條能與香港國安法銜接、兼容和互補，不但能尊重和保障人權，亦可以按法治原則防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。



香港中律協創會副會長黃國恩表示，香港雖然已有香港國安法有效壓制了2019年的黑暴，但國安法尚未覆蓋所有國家安全隱患，維護國家安全仍有漏洞。23條立法是香港特區的憲制責任，特區必須完成，以補國安法的“短板”。未有23條立法，國安風險依然天天存在，所以必須盡快立法堵塞國家安全漏洞，以補香港特區及國家的安全。