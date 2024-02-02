新春走基層丨“動車醫院”來了監督組

中評社北京2月2日電／據中央紀委國家監委消息， 1月30日下午，2024年春運第5天，北京清冷的天空零星飄起了雪花，中國鐵路北京局集團有限公司北京動車段北京南動車運用所內，卻是一片熱鬧繁忙的作業場景。7列來自京滬、京廣線路的高鐵動車組整齊排布，一場全方位的“體檢”正在進行。



作為“動車醫院”，北京南動車運用所負責配屬動車組的日常運用檢修、隨車乘務和應急故障處置等工作。據瞭解，自今年春運開始以來，這裡每天檢修70－80組高鐵動車組，相較以往檢修量提升20%－25%，從這裡開出的列車服務京滬、京廣、石太、京雄城際等線路。



“春運期間，人民群眾出行需求集中釋放，加之部分地區受低溫雨雪冰凍等惡劣天氣影響，給運輸安全帶來一定挑戰。”運用所內，由中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組有關同志組成的監督檢查組正和現場的工作人員瞭解情況。駐交通運輸部紀檢監察組副組長於小平告訴記者，通過聯合國家鐵路局有關部門一線走訪，進一步傳導壓力，督促職能部門做好安全運維、人員保障、應急預案落實等各方面工作，全力保障2024年綜合運輸春運安全生產。



“今年春運的保通保暢和安全生產責任重大，你們有關的應急預案落實到位了嗎？”監督檢查組成員問道。



“我們下發了春運期間動車組質量保障措施，成立了春運工作領導小組，嚴格檢查考核，抓好各項安全措施落實，督促職工掌握春運期間各項要求、落實作業標準。同時，落實24小時專人值班和領導帶班制度，遇有行車故障時，要求值班領導10分鐘內上台開展應急指揮工作，確保應急處置及時果斷。在冰雪、大風等惡劣天氣期間，明確各車間幹部雙崗值班，各科室中層幹部盯控值守。遇有大面積晚點等異常情況，及時做好動車組檢修作業和打冰除雪等工作，努力將影響降至最低。”中國鐵路北京局集團有限公司北京動車段有關負責同志回答。



隨後，監督檢查組一行來到檢測車間。記者看到，工作人員坐在電腦前聚精會神觀看前方采集到的動車組圖片，通過仔細辨別分析，及時發現並上報故障隱患。



“這些工作對工作人員的專注力要求很高。今年春運我們的人員保障及相關工作開展情況怎麼樣？”監督檢查組成員詢問。



“我們提前備戰，以2024年春運工作相關要求為重點，組織地勤機械師、隨車機械師、110應急指揮等人員開展培訓3537人次，切實提高隊伍的思想認識和業務技能水平，為保障春運安全築牢基礎。”現場工作人員說，同時緊盯安全質量，加強對動車組牽引傳動系統、制動及供風系統、高壓系統等重點部位的檢查，強化作業過程及檢修質量的卡控，確保各部件狀態良好。對照作業指導書和關鍵作業卡控流程，加大照片分析和視頻評價，干預糾正不良作業行為，提高檢修作業質量。加強對庫內動車組檢修質量的聯合檢查力度，確保動車組“零故障”出庫。



“整體來看，職能部門高度重視春運安全生產，運行情況良好。”在監督檢查組走訪北京動車段安全生產調度指揮中心、檢測車間、南動車運用所等點位後，於小平告訴記者，通過現場監督檢查，推動鐵路企業做好春運工作，進一步督促國家鐵路局各級黨組織和黨員幹部嚴格落實鐵路安全監管責任，確保責任壓力傳遞到最基層、最一線、最末端。駐交通運輸部紀檢監察組還將繼續加大日常監督的頻次和力度，推動深入開展安全隱患排查治理，強化鐵路基礎設施安全防護，全力保障人民群眾生命財產安全。