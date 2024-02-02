日本自民黨“安倍派”宣告徹底解散

1月26日在日本东京拍摄的日本第213届国会开幕式现场。（图片来源：新华社） 中評社北京2月2日電／據新華社報導，受“黑金”醜聞影響，日本自民黨最大派閥“安倍派”2月1日召開最後一次會議，宣告擁有45年歷史的“安倍派”徹底解散。派閥解散後的剩餘事務將由新成立的“清算管理委員會”負責善後。



據日本媒體報導，“安倍派”1月31日向總務省提交修正後的政治資金收支報告顯示，2020年至2022年，該派追加政治派對券收入與支出金額均超過4億日元（約合1962萬元人民幣），涉領秘密資金的該派國會議員達9成。2018年至2022年，“安倍派”向所屬95名議員派發政治派對券回扣高達6.7654億日元（約合3319萬元人民幣）。當天，“安倍派”總務政務官小森卓郎和國土交通政務官加藤龍祥因被發現存在秘密資金問題被撤換。



“安倍派”又名“清和政策研究會”，由日本前首相福田赳夫於1979年1月創立，該派迄今共產生過5位首相。“清和”二字取自中國古代典籍中的“政清人和”，旨在反對“金錢政治”，不料該派45年後卻因“黑金”醜聞慘淡落幕。



自民黨派閥“黑金”醜聞自去年11月被曝光後迅速發酵。據報導，自民黨派閥為所屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將有機會返還給議員，成為他們的額外收入。這部分資金將不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記，從而成為不受監管的秘密資金。



