央廣記者：日本電器製造業怎樣被時代拋棄？

東芝品牌尚在，但早已今非昔比（來源：央廣記者劉茁野 攝） 中評社北京2月2日電／據央廣網報導，剛剛過去的2023年年底，擁有近150年歷史的日本東芝公司宣布退市，終止了74年的上市歷史，成為一家財團的全資子公司。這一事件，也再度引發了人們對日本電器製造業的關注。



東芝是日本電器製造業的一個代表性企業，曾經生產了日本的第一台洗衣機、第一台冰箱、第一台電視機、第一台微波爐、第一台電飯煲，甚至全球第一台筆記本電腦。但最近十幾年來，這家巨無霸企業的業績不斷下滑，甚至面臨破產境地，只能把曾經引以為傲的業務一一出售，斷臂求生。



其實，在很多專家看來，東芝的衰落並非個例，也非偶然，它是整個日本電器製造業集體淪陷的一個縮影。



上世紀中後期，“日本電器”在世界範圍內都曾經擁有無與倫比的影響力。然而，近些年日本製造在世界市場上的份額卻日漸縮小，不少知名的電器企業都開始面臨與東芝類似的困境。



對比2002年和2021年的世界電器製造商銷售排名榜，日本的電器製造商從先前的占據前2位下滑至衹有一家企業進入前10的位置。



舉例來看，鬆下在中國的市場份額頂峰時達到了20%，而2022年，鬆下電器在中國的市場占有率已經不足3%，在空調方面的占有率更是衹有0.27%。夏普也因陷入長期虧損，不得不尋求外部資金援助。2016年，中國台灣鴻海集團將其收為旗下子公司，成為日本第一家被海外收購的大型電子製造商，但這也沒能改變夏普的狀況。2022年，夏普電視全球出貨量跌破500萬台，同比下降16.3%，整個財年，夏普淨虧達到了驚人的2608億日元（約合人民幣130餘億元）。



再有，佳能、索尼、尼康、富士膠片控股和鬆下五家日本巨頭，曾經供應了全球超過93%的數碼相機。但在不過短短10年的時間里，日本照相機產業從2010年的1.2億台下滑至2019年的1500萬台。一度“打遍天下無敵手”的日本電視機產業在2022年的全球份額從10年前的35%大幅下降至11%。在智能手機領域，更是難覓日本產品的身影。



出口曾長期是日本經濟增長的重要支撐，而電器出口曾長期作為日本外貿最重要的產品之一。製造業走向下滑，直接拖累了日本的出口貿易。1986年，日本的全球出口份額超過10%，而到了2022年，已經下降至3%。

