中評社北京2月2日電／網評：答好春運“考卷” 溫暖回鄉之旅



來源：人民日報 作者：謝軍



“有錢沒錢，回家過年。”每逢春節，人們不管身在何處，都期盼著回家過年。自1月26日起，今年春運開啟。今年春運期間全國跨區域人員流動量預計達90億人次，是2023年同期的近2倍，多項數據將創歷史新高。對回家過年的人來說，都想著回家路上平平安安，順順利利。如何讓春運成為一場平安、順暢、溫暖的回鄉之旅？如此大的客流壓力，對多部門提出了考驗。



平安回家是春運的底色。道路千萬條，平安第一條。各地方都要在提升旅客服務品質、加強安全管理等方面壓實責任，打造“平安春運”。針對春運安全保障，各部門、各地方統籌安排、科學調運與優化服務。比如，對重要交通基礎設施、交通運輸工具進行全面檢查維護；適時增派安檢人員、保證乘客安檢“一個都不能少”，進一步提高安檢通過率；充分運用大數據、雲計算等方式優化交通運輸調配能力……一系列春運安保舉措，進一步提升了運輸供給能力，切實為群眾打造貼心春運。也要強調的是，針對春運期間可能出現的惡劣天氣，各地還要做好相應的突發應急預案。特別是相較於往年，自駕出行成為今年重要出行方式。為了保障人民群眾來一場“說走就走”的旅行，相關部門就要在服務區停車、充電、加油、餐飲等相關保障上做好功課。



提升服務是春運的亮色。服務提升需要行動，行動成效在於細節、在於落實。為了保障人民群眾“走得了”“走得好”，與春運相關的各部門就要在服務質量提升上“下功夫”。通過講究服務細節改進查缺補漏、補齊短板，讓春運服務更加人性化、便利化、智能化。迭代升級高鐵檢票系統，遊客只要人、證、票合一，就能快速過檢；優化改進智能售票終端設備，多渠道及時發布客運服務信息，延長客票預售期限，方便乘客錯峰出行；機場航站樓內，乘機引導、輪椅借用、冬衣寄存、母嬰室等服務升級改造，更加彰顯了對待老人、小孩、病人、孕婦、殘疾人等特殊群體的人性化關懷……想旅客之所想，急旅客之所急，這些在服務遊客上的細微改變，給遊客帶來了細致入微的服務體驗，也為遊客鋪就了溫暖的回家之路。



“一年春運一年新，一路旅途一路暖。”春運事關人民群眾的切身利益，也影響著經濟發展和社會穩定。要想答好春運“大考卷”，春運相關部門不能滿足於當前的改善與進步，而要向著更好的方向出發，對老百姓出行的大小事情“多想一步、深看一層”，把準備工作做得更全面一些，把服務做得更到位一些。衹有這樣，老百姓不管在哪裡，都敢說走就走，向著回家團圓出發；不管選擇哪種交通工具出行，都能有更安全、更舒適、更便捷的美好歸途。