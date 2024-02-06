社評：中國社會保險制度建設進入良性狀態

中評社北京2月6日電（評論員 喬新生）2月1日，財政部資產管理司負責人在國務院新聞辦公室的發布會上介紹，截至到2023年底，全國企業職工基本養老保險基金累計結餘接近6萬億元人民幣。這是一個了不起的成就。它一方面說明中國城鎮職工養老保險基金收支進入良性狀態。另一方面也充分說明，中國在極端困難的情況下，建設城鎮職工養老保險制度體系成績斐然。



中國改革開放包括兩個方面：一方面是向前看，不斷尋找新質生產力，創造財富，滿足人民日益增長的物質文化需要。另一方面是向後看，不斷解決歷史問題，確保整個社會正常運轉。



《中華人民共和國社會保險法》規定，“國家建立基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等社會保險制度，保障公民在年老、疾病、工傷、失業、生育等情況下依法從國家和社會獲得物質幫助的權利”。為了確保中國養老保險制度得以貫徹落實，國家專門設立社會保障基金，用於解決歷史遺留問題。



從目前的情況來看，無論是基礎性的社會保障基金，還是法律層面的社會養老保險，都處於良性運轉狀態。社會保障基金中養老基金結餘數額巨大，足以起到托底作用。只要中國基本養老保險基金不會出現巨大的赤字，那麼，中國社會發展就有了足夠的底氣。



當前中國社會投資消費意願相對較弱，根本原因就在於，居民缺乏安全感。增強居民的安全感，對於擴大投資、增加消費具有非常重要的現實意義。安全感不是來自於口號，而是來自於完善的法律制度體系。可以設想，如果居民的養老有保障，他們就敢於消費。如果社會消費旺盛，那麼，投資就能獲得利潤。從這個意義上來說，政府建立社會保障體系，實際上也是為了促進生產力發展。



但是，不可否認，在中國社會保障體系建設的過程中，仍然存在亟待解決的問題。第一，社會保障體系應當是公平的保障體系。當前中國社會保障體系仍然存在差異化的問題。城鎮職工的社會保障制度和機關事業單位的社會保障政策不同，城鄉居民的社會保障規則與城鎮職工社會保障制度同樣存在差別。簡單地說，中國機關事業單位職工的社會保障水平相對較高，城鎮企業職工社會保障水平次之，城鄉居民的社會保障水平落後於城鎮職工社會保障水平。凡是在醫院就醫的患者，都能親身感受到中國社會保障制度的差異。即使在同一個病房，由於身份不同、單位不同、看病報銷的比例也不相同。醫療保險領域是如此，養老保險領域同樣是如此。不同單位職工退休之後，養老保險待遇千差萬別。

