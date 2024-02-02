調查顯示日本今年將有約1萬種食品漲價

（來源：新華社） 中評社北京2月2日電／據新華社報導，日本帝國數據庫公司一項最新調查結果顯示，日本今年2月將有超過1600種食品價格上調，全年預計將有約1萬至1.5萬種食品漲價。



日本帝國數據庫公司調查全國195家主要食品和飲料製造商，詢問這些企業的漲價意向。結果顯示，今年2月將有1626種食品漲價，時隔4個月再次超過1000種。其中加工食品數量最多，為643種。



日本媒體分析，這次漲價潮的主要特點是以西紅柿為原料的食品和飲料價格漲幅較高，這與去年極端高溫天氣導致的全球多國西紅柿歉收有關。調查顯示，番茄醬、意大利面醬等調料2月最高漲幅為16.4%，番茄汁類飲料最高漲幅為13.6%。



日本帝國數據庫公司預計，今年4月漲價的食品種類將進一步增多，可能超過3000種，全年將達約1萬至1.5萬種。



去年，受原材料價格大幅上漲、日元貶值增加進口成本等因素影響，日本有超過3.2萬種食品價格上漲，數量為30年來最高。



日本總務省上月公布的數據顯示，2023年全國消費者物價指數為105.2，較上一年上升3.1%，創1982年以來新高。按共同社說法，在原材料價格上漲和需求增加的背景下，該國商品和服務紛紛漲價，加重了家庭經濟負擔。



（來源：新華網）