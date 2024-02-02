“接力”續寫中美友好的青春故事

1月30日，在美國華盛頓州塔科馬市林肯中學，學校鼓樂隊準備在美國中學生赴華交流歡送儀式上表演。（來源：新華社） 中評社北京2月2日電／據新華社報導，1月30日，美國華盛頓州塔科馬市林肯中學的校園內，一場美國中學生赴華交流歡送儀式正在舉行。學校鼓樂隊投入的演奏，將現場氣氛帶動得更熱烈。台下，從中美人文交流的親歷者到即將訪華的年輕人，都對再續友誼之旅充滿憧憬。



2015年金秋，國家主席習近平在訪美之行中，曾走進林肯中學，寄語美國年青一代到中國走走看看。從親切會面到書信往來，習近平主席與這所學校持續多年的交流互動，留下一段段溫暖的回憶，為中美友好續寫動人的青春故事。



親姐妹時隔八年“接力”訪華



林肯中學10名學生將於3月啟程赴華交流，12年級學生蒙特塞拉特·羅梅羅－羅查是其中一員。



蒙特塞拉特來自一個普通的美國家庭。“我真的很感激，很驚喜！到現在都不敢相信這是真的。”面對記者，她難掩激動。



這是幸運第二次降臨這個家庭。2016年，蒙特塞拉特的姐姐艾布拉娜參加赴華交流。母親當年得知消息時欣喜的表情，至今讓她記憶猶新。在蒙特塞拉特看來，“我們都是美中關係發展的獲益者”。



“姐姐從中國帶回來的詩集現在就放在我的書架上。她的中國之行浸潤著我，更激勵著我。”蒙特塞拉特對記者滔滔不絕講述著自己的計劃，“我希望在中國探索未曾經歷的事情，希望通過這個機會學習更多、成長更多！”



在林肯中學，很多學生有著與蒙特塞拉特相同的心願——用自己的眼睛觀察中國，用自己的耳朵傾聽中國，用自己的腳步丈量中國。他們用一段段文字表達自己對中國和中華文化的認知和期待：

